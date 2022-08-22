Результаты ФТР & IRONLADY KRYLATSKOE 2022. Победитель гонки на 5 км – Александра Бородинова

21 августа в Москве вдоль гребного канала состоялся женский забег IRONLADY на дистанции 5 км в рамках соревнований по триатлону ФТР & IRONSTAR. К участию допускались девушки от 16 лет.
Топ-10:
5 км, женщины
1. Александра Бородинова – 17:46
2. Нина Ромашова – 18:18
3. Татьяна Колунова – 19:23
4. Арина Ивкина – 19:30
5. Галина Толпегина – 20:30
6. Мария Кавун – 21:16
7. Татьяна Авдеева – 21:21
8. Наталия Хейзе – 21:39
9. Татьяна Семенова – 21:40
10. Юлия Ромашкан – 22:03
Всего в забеге приняли участие 217 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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