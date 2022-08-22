Результаты ФТР & IRONLADY KRYLATSKOE 2022. Победитель гонки на 5 км – Александра Бородинова

21 августа в Москве вдоль гребного канала состоялся женский забег IRONLADY на дистанции 5 км в рамках соревнований по триатлону ФТР & IRONSTAR. К участию допускались девушки от 16 лет.

Топ-10:

5 км, женщины

1. Александра Бородинова – 17:46

2. Нина Ромашова – 18:18

3. Татьяна Колунова – 19:23

4. Арина Ивкина – 19:30

5. Галина Толпегина – 20:30

6. Мария Кавун – 21:16

7. Татьяна Авдеева – 21:21

8. Наталия Хейзе – 21:39

9. Татьяна Семенова – 21:40

10. Юлия Ромашкан – 22:03

Всего в забеге приняли участие 217 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.