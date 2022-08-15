Результаты заплыва «Геленджикская миля» 2022. Победители мили – Никита Мажников и Екатерина Селиверстова

Традиционный заплыв состоялся 13 и 14 августа, в честь празднования «Дня физкультурника». Геленджикская миля – ежегодный заплыв, который объединяет любителей и профессионалов по всей стране. Дистанция заплыва проходила через Геленджикскую бухту, от Толстого мыса до Тонкого мыса.
Впервые большой плавательный фестиваль на юге России – «Геленджикскую морскую милю» организовала команда Высшей Лиги совместно с администрацией города-курорта Геленджик, а также управлением спорта города Геленджик.
В этом году мероприятие состоялось с заплывами спутниками – всего в программе соревнований были четыре дистанции: заплывы на 200 и 500 м, а также морская миля (1852 м) и двойная миля (3704 м).
Результаты победителей:
200 м, мужчины
1. Игорь Проводин – 3:16
2. Всеволод Мединский – 3:24
3. Кирилл Несин – 3:25
200 м, женщины
1. Елизавета Алеесеенко – 3:55
2. Екатерина Никичева – 4:07
3. Алла Никифорова – 4:14
500 м, мужчины
1. Никита Мажников – 7:13
2. Виталий Сороков – 7:17
3. Александр Бердинский – 7:38
500 м, женщины
1. Дарья Батуева – 7:51
2. Евдокия Воевутко – 8:21
3. Ольга Гордеева – 8:50
1852 м (миля), мужчины
1. Никита Мажников – 27:09
2. Илья Матвеев – 27:19
3. Иван Садомец – 28:01
1852 м (миля), женщины
1. Екатерина Селиверстова – 29:46
2. Дарья Батуева – 30:29
3. Дарья Рыцарева – 31:29
3704 м (двойная миля), мужчины
1. Виталий Сороков – 57:53
2. Илья Ивашкин – 58:06
3. Александр Кушнерев – 58:36
3704 м (двойная миля), женщины
1. Шарун Сергеевна – 1:01:45
2. Ксения Корельская – 1:02:53
3. Анна Андреевна – 1:03:47
Всего в заплыве приняли участие 645 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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