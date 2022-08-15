Результаты заплыва «Геленджикская миля» 2022. Победители мили – Никита Мажников и Екатерина Селиверстова

Традиционный заплыв состоялся 13 и 14 августа, в честь празднования «Дня физкультурника». Геленджикская миля – ежегодный заплыв, который объединяет любителей и профессионалов по всей стране. Дистанция заплыва проходила через Геленджикскую бухту, от Толстого мыса до Тонкого мыса.

Впервые большой плавательный фестиваль на юге России – «Геленджикскую морскую милю» организовала команда Высшей Лиги совместно с администрацией города-курорта Геленджик, а также управлением спорта города Геленджик.

В этом году мероприятие состоялось с заплывами спутниками – всего в программе соревнований были четыре дистанции: заплывы на 200 и 500 м, а также морская миля (1852 м) и двойная миля (3704 м).

Результаты победителей:

200 м, мужчины

1. Игорь Проводин – 3:16

2. Всеволод Мединский – 3:24

3. Кирилл Несин – 3:25

200 м, женщины

1. Елизавета Алеесеенко – 3:55

2. Екатерина Никичева – 4:07

3. Алла Никифорова – 4:14

500 м, мужчины

1. Никита Мажников – 7:13

2. Виталий Сороков – 7:17

3. Александр Бердинский – 7:38

500 м, женщины

1. Дарья Батуева – 7:51

2. Евдокия Воевутко – 8:21

3. Ольга Гордеева – 8:50

1852 м (миля), мужчины

1. Никита Мажников – 27:09

2. Илья Матвеев – 27:19

3. Иван Садомец – 28:01

1852 м (миля), женщины

1. Екатерина Селиверстова – 29:46

2. Дарья Батуева – 30:29

3. Дарья Рыцарева – 31:29

3704 м (двойная миля), мужчины

1. Виталий Сороков – 57:53

2. Илья Ивашкин – 58:06

3. Александр Кушнерев – 58:36

3704 м (двойная миля), женщины

1. Шарун Сергеевна – 1:01:45

2. Ксения Корельская – 1:02:53

3. Анна Андреевна – 1:03:47

Всего в заплыве приняли участие 645 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.