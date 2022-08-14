На озере Хепоярви прошел уникальный заплыв BUNI NIGHT SWIM. Участники соревновались в ночное время

12 августа в Токсово на озере Хепоярви состоялся ночной заплыв BUNI NIGHT SWIM на дистанциях 1 и 3 км. Количество участников заплыва лимитировано – 100 человек.
Ночной заплыв прошел накануне старта X-Waters в Санкт-Петербурге, и для иногородних участников – это была хорошая возможность приехать в Санкт-Петербург, совместив оба мероприятия.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Владимир Петров – 14:35
2. Анатолий Шабаршов – 14:35
3. Андрей Шабаршов – 14:51
1 км, женщины
1. Полина Бороденко – 16:29
2. Ангелина Алибекова – 18:59
3. Дарья Кроль – 19:01
3 км, мужчины
1. Анатолий Федотов – 40:14
2. Николай Ивлев – 46:20
3. Алексей Земляной – 54:20
3 км, женщины
1. Анастасия Беляева – 46:50
2. Анастасия Шорец – 48:55
3. Мария Шорец – 50:15
Всего в соревнованиях приняли участие 148 человек. Результаты участников заплыва на 1 км можно посмотреть здесь, а спортсменов на 3 км – здесь.
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