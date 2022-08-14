На озере Хепоярви прошел уникальный заплыв BUNI NIGHT SWIM. Участники соревновались в ночное время

12 августа в Токсово на озере Хепоярви состоялся ночной заплыв BUNI NIGHT SWIM на дистанциях 1 и 3 км. Количество участников заплыва лимитировано – 100 человек.

Ночной заплыв прошел накануне старта X-Waters в Санкт-Петербурге, и для иногородних участников – это была хорошая возможность приехать в Санкт-Петербург, совместив оба мероприятия.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Владимир Петров – 14:35

2. Анатолий Шабаршов – 14:35

3. Андрей Шабаршов – 14:51

1 км, женщины

1. Полина Бороденко – 16:29

2. Ангелина Алибекова – 18:59

3. Дарья Кроль – 19:01

3 км, мужчины

1. Анатолий Федотов – 40:14

2. Николай Ивлев – 46:20

3. Алексей Земляной – 54:20

3 км, женщины

1. Анастасия Беляева – 46:50

2. Анастасия Шорец – 48:55

3. Мария Шорец – 50:15

Всего в соревнованиях приняли участие 148 человек. Результаты участников заплыва на 1 км можно посмотреть здесь, а спортсменов на 3 км – здесь.