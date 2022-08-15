Прошел пятый, юбилейный старт заплыва X-WATERS St.Petersburg 2022. Победители на 4600 м – Валерий Трушин и Яна Аль-Гандур

14 августа в Санкт-Петербурге состоялся этап Чемпионата Мира X-WATERS 2022 на дистанциях 900, 2300 и 4600 метров. Заплыв X-WATERS Saint-Petersburg 2022 прошел вокруг Петропавловской крепости.

Заплыв прошел вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости по часовой стрелке по Неве и Кронверкскому проливу. Старт и финиш дистанций 900 м, 2300 м и 4600 м – на главном пляже Петропавловской крепости, с видом на Зимний дворец и стрелку Васильевского острова.

Результаты победителей:

900 м, мужчины

1. Вадим Ольховик – 10:13.6

2. Илья Косов – 10:48.0

3. Андрей Шабаршов – 10:56.0

900 м, женщины

1. Наталья Александрова – 13:02.5

2. Екатерина Феофанова – 13:27.8

3. Марина Степченкова – 13:37.3

2300 м, мужчины

1. Владимир Гусев – 29:54.0

2. Сергей Сафонов – 30:52.1

3. Ахмед Али – 31:07.4

2300 м, женщины

1. Александра Романенкова – 33:05.2

2. Анастасия Шорец – 34:10.8

3. Анна Абрагина – 35:01.8

4600 м, мужчины

1. Валерий Трушин – 1:02:22.7

2. Евгений Рыжов – 1:05:18.5

3. Михаил Мальгин – 1:05:33.9

4600 м, женщины

1. Яна Аль-Гандур – 1:13:15.7

2. Александра Корнейчук – 1:14:04.5

3. Дарья Симонова – 1:16:54.2

Всего в заплыве приняли участие 293 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.