Прошел пятый, юбилейный старт заплыва X-WATERS St.Petersburg 2022. Победители на 4600 м – Валерий Трушин и Яна Аль-Гандур

14 августа в Санкт-Петербурге состоялся этап Чемпионата Мира X-WATERS 2022 на дистанциях 900, 2300 и 4600 метров. Заплыв X-WATERS Saint-Petersburg 2022 прошел вокруг Петропавловской крепости.
Заплыв прошел вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости по часовой стрелке по Неве и Кронверкскому проливу. Старт и финиш дистанций 900 м, 2300 м и 4600 м – на главном пляже Петропавловской крепости, с видом на Зимний дворец и стрелку Васильевского острова.
Результаты победителей:
900 м, мужчины
1. Вадим Ольховик – 10:13.6
2. Илья Косов – 10:48.0
3. Андрей Шабаршов – 10:56.0
900 м, женщины
1. Наталья Александрова – 13:02.5
2. Екатерина Феофанова – 13:27.8
3. Марина Степченкова – 13:37.3
2300 м, мужчины
1. Владимир Гусев – 29:54.0
2. Сергей Сафонов – 30:52.1
3. Ахмед Али – 31:07.4
2300 м, женщины
1. Александра Романенкова – 33:05.2
2. Анастасия Шорец – 34:10.8
3. Анна Абрагина – 35:01.8
4600 м, мужчины
1. Валерий Трушин – 1:02:22.7
2. Евгений Рыжов – 1:05:18.5
3. Михаил Мальгин – 1:05:33.9
4600 м, женщины
1. Яна Аль-Гандур – 1:13:15.7
2. Александра Корнейчук – 1:14:04.5
3. Дарья Симонова – 1:16:54.2
Всего в заплыве приняли участие 293 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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