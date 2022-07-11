Результаты «Cyclingrace: Кремль» 2022. Победители на 25 км – Лебедев и Тазулах, на 74 км – Крестьянинов и Летяева

9 июля в самом центре Москвы состоялась велогонка Cyclingrace на дистанциях 25, 74 и 82 км. Гонка проходила на исторической трассе вдоль Кремлевской набережной, вокруг Храма Христа Спасителя и Политехнического музея. По этим дорогам еще с 70-х годов прошлого столетия проходили кольцевые велогонки.

В гонке приняли участие велосипедисты из Москвы, Истры, Воронежа, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Орла, а также стран СНГ.

Результаты победителей:

82 км (Кластер А), мужчины

1. Никита Разумов – 1:51:35.02

2. Сергей Зацепин – 1:51:35.23

3. Федор Даясов – 1:51:35.30

74 км (Кластер Б), мужчины

1. Илья Крестьянинов – 1:46:40.95

2. Алексей Морозов – 1:46:49.23

3. Руслан Ховалкин – 1:46:50.05

74 км (Кластер Д), женщины

1. Марина Летаева – 1:56:29.85

2. Юлия Полевая – 1:56:30.64

3. Екатерина Головастова – 1:56:30.95

25 км (категория «Велозаезд»), мужчины

1. Павел Лебедев – 39:49.38

2. Никита Мишкин – 41:04.73

3. Ростислав Плечко – 41:07.33

25 км (категория «Велозаезд»), женщины

1. Юлия Тазулах – 42:47.09

2. Ирина Чаусова – 43:22.69

3. Мария Фомина – 46:46.45

Следующая гонка Cyclingrace пройдет в подмосковном Бородине. Это будут двухдневные соревнования: в первый день – индивидуальная гонка с раздельным стартом, во второй – групповая велогонка и велозаезд.

Всего на дистанции 25 км участвовало 52 человека, на дистанции 74 км – 110 человек, на 82 км – 45 человек. Результаты всех спортсменов можно посмотреть на сайте ResultsZone, а фотографии – на странице гонки на mysport.photo.