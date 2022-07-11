Результаты «Cyclingrace: Кремль» 2022. Победители на 25 км – Лебедев и Тазулах, на 74 км – Крестьянинов и Летяева

9 июля в самом центре Москвы состоялась велогонка Cyclingrace на дистанциях 25, 74 и 82 км. Гонка проходила на исторической трассе вдоль Кремлевской набережной, вокруг Храма Христа Спасителя и Политехнического музея. По этим дорогам еще с 70-х годов прошлого столетия проходили кольцевые велогонки.
В гонке приняли участие велосипедисты из Москвы, Истры, Воронежа, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Орла, а также стран СНГ.
Результаты победителей:
82 км (Кластер А), мужчины
1. Никита Разумов – 1:51:35.02
2. Сергей Зацепин – 1:51:35.23
3. Федор Даясов – 1:51:35.30
74 км (Кластер Б), мужчины
1. Илья Крестьянинов – 1:46:40.95
2. Алексей Морозов – 1:46:49.23
3. Руслан Ховалкин – 1:46:50.05
74 км (Кластер Д), женщины
1. Марина Летаева – 1:56:29.85
2. Юлия Полевая – 1:56:30.64
3. Екатерина Головастова – 1:56:30.95
25 км (категория «Велозаезд»), мужчины
1. Павел Лебедев – 39:49.38
2. Никита Мишкин – 41:04.73
3. Ростислав Плечко – 41:07.33
25 км (категория «Велозаезд»), женщины
1. Юлия Тазулах – 42:47.09
2. Ирина Чаусова – 43:22.69
3. Мария Фомина – 46:46.45
Следующая гонка Cyclingrace пройдет в подмосковном Бородине. Это будут двухдневные соревнования: в первый день – индивидуальная гонка с раздельным стартом, во второй – групповая велогонка и велозаезд.
Всего на дистанции 25 км участвовало 52 человека, на дистанции 74 км – 110 человек, на 82 км – 45 человек. Результаты всех спортсменов можно посмотреть на сайте ResultsZone, а фотографии – на странице гонки на mysport.photo.
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