Результаты велогонки Gran Fondo Лотошино 2022. Победители на 52 км – Лескин и Бычкова, на 103 км – Романчиков и Ноготкова

17 июля состоялся четвертый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo в Лотошино на дистанциях 27, 52 и 103 км.
Открылся седьмой сезон серии велосипедных заездов и гонок Gran Fondo Russia 5 июня в Волоколамске, две следующих гонки прошли в Туле и Томске. Остальные мероприятия запланированы с июня по конец сентября в восьми городах России.
Результаты победителей:
27 км (заезд), мужчины
1. Александр Щербаков – 43:26.56
2. Валерий Фесенко – 43:54.61
3. Дмитрий Белоусов – 43:57.09
27 км (заезд), женщины
1. Ольга Познанская – 54:03.80
2. Людмила Куличенко – 56:15.04
3. Мария Селедцова – 57:17.77
52 км (заезд), мужчины
1. Артем Лескин – 1:18:59.25
2. Александр Ходасевич – 1:19:04.13
3. Василий Игумнов – 1:19:12.54
52 км (заезд), женщины
1. Алеся Бычкова – 1:19:11.06
2. Елизавета Покровская – 1:19:39.65
3. Анна Секачева – 1:22:29.02
103 км (заезд), мужчины
1. Андрей Романчиков – 2:40:09.37
2. Алексей Альфимов – 2:40:18.52
3. Виктор Романов – 2:40:20.98
103 км (заезд), женщины
1. Екатерина Ноготкова – 2:24:55.81
2. Екатерина Харитонова – 2:58:39.69
3. Александра Осипенко – 3:10:53.18
103 км (велогонка), группа А
1. Андрей Демехин – 2:19:42.69
2. Дмитрий Шеваров – 2:19:44.09
3. Николай Шевцов – 2:19:45:90
103 км (велогонка), группа Б
1. Илья Крестьянинов – 2:25:12.80
2. Сергей Зюзин – 2:25:14.44
3. Андрей Фатнев – 2:25:14:55
103 км (велогонка), группа В
1. Марина Летаева – 2:47:20.26
2. Татьяна Бруман – 2:48:44.07
3. Анастасия Рябочкина – 2:49:09.25
103 км (общий зачет)
1. Дмитрий Пузанов (Элита А) – 2:19:16.64
2. Никита Разумов (Элита А) – 2:19:16.85
3. Евгений Тихонин (Элита А) – 2:19:17.11
Результаты всех участников велогонки можно посмотреть на сайте Gran Fondo.
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