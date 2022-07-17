Результаты велогонки Gran Fondo Лотошино 2022. Победители на 52 км – Лескин и Бычкова, на 103 км – Романчиков и Ноготкова

17 июля состоялся четвертый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo в Лотошино на дистанциях 27, 52 и 103 км.

Открылся седьмой сезон серии велосипедных заездов и гонок Gran Fondo Russia 5 июня в Волоколамске, две следующих гонки прошли в Туле и Томске. Остальные мероприятия запланированы с июня по конец сентября в восьми городах России.

Результаты победителей:

27 км (заезд), мужчины

1. Александр Щербаков – 43:26.56

2. Валерий Фесенко – 43:54.61

3. Дмитрий Белоусов – 43:57.09

27 км (заезд), женщины

1. Ольга Познанская – 54:03.80

2. Людмила Куличенко – 56:15.04

3. Мария Селедцова – 57:17.77

52 км (заезд), мужчины

1. Артем Лескин – 1:18:59.25

2. Александр Ходасевич – 1:19:04.13

3. Василий Игумнов – 1:19:12.54

52 км (заезд), женщины

1. Алеся Бычкова – 1:19:11.06

2. Елизавета Покровская – 1:19:39.65

3. Анна Секачева – 1:22:29.02

103 км (заезд), мужчины

1. Андрей Романчиков – 2:40:09.37

2. Алексей Альфимов – 2:40:18.52

3. Виктор Романов – 2:40:20.98

103 км (заезд), женщины

1. Екатерина Ноготкова – 2:24:55.81

2. Екатерина Харитонова – 2:58:39.69

3. Александра Осипенко – 3:10:53.18

103 км (велогонка), группа А

1. Андрей Демехин – 2:19:42.69

2. Дмитрий Шеваров – 2:19:44.09

3. Николай Шевцов – 2:19:45:90

103 км (велогонка), группа Б

1. Илья Крестьянинов – 2:25:12.80

2. Сергей Зюзин – 2:25:14.44

3. Андрей Фатнев – 2:25:14:55

103 км (велогонка), группа В

1. Марина Летаева – 2:47:20.26

2. Татьяна Бруман – 2:48:44.07

3. Анастасия Рябочкина – 2:49:09.25

103 км (общий зачет)

1. Дмитрий Пузанов (Элита А) – 2:19:16.64

2. Никита Разумов (Элита А) – 2:19:16.85

3. Евгений Тихонин (Элита А) – 2:19:17.11

Результаты всех участников велогонки можно посмотреть на сайте Gran Fondo.