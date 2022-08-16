В Зеленограде прошла ретро эстафета «Юность». Абсолютный победитель забега – команда IzMyRun

13 августа в Зеленограде на лыжероллерной трассе состоялась ретро эстафета «Юность».

Мероприятие погрузило участников и болельщиков в атмосферу легкой атлетики 70-80х годов. Для воссоздания духа времени организаторы забега ввели особое правило: все участники соревнования были одеты в спортивную форму тех времен (беговые трусы, майка, налобная повязка или бандана, велокепка, тренировочные рейтузы, кеды «Два мяча»), а все атлеты мужского пола были с усами (бородой или прочей растительностью на лице).

Эстафета состояла из трех этапов по 2,85 км. Также был предусмотрен раздельный зачет среди мужских, женских и смешанных команд.

Результаты победителей:

эстафета, мужчины

1. IzMyRun – 29:40

2. Тройной адикалон – 30:27

3. НИИЭМ им. Владимира Глазкова – 34:14

эстафета, женщины

1. Энергия – 32:52

2. Батончики – 40:29

3. Squirrels – 42:27

эстафета, микст

1. Сборная угара и любви – 30:56

2. Runderground (mix) – 31:14

3. Беготыри – 32:41

Всего в забеге приняли участие 144 человека и 48 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.