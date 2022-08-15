В Москве состоялся самый вкусный забег страны. Благотворительный забег RUN & EAT на 10 км выиграли Никита Бучнев и Лилия Войцицкая

14 августа в Москве прошел благотворительный забег RUN & EAT. Мероприятие традиционно состоялось в Парке Победы на Поклонной горе.
Главная особенность забега в том, что на пунктах питания и в стартовом городке участников ждали угощения от рестораторов и шеф-поваров города. На финише каждому бегуну вручили оригинальную тематическую медаль. Помимо спортивной программы организаторы провели мастер-классы и конкурсы для всей семьи.
Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT, организованный фондом «СЧАСТЬЕ», в этом году прошел пятый раз.
Спортсменов ожидали две дистанции – 5 км и 10 км с гастрономическими пит-стопами по трассе. А юные участники пробежали дистанции 500 м и 1 км.
Каждый бегун своим участием сделал вклад в развитие благотворительности страны: все собранные средства были направлены на организацию и проведение образовательного форума «Другая Школа» для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Никита Бучнев – 35:20
2. Евгений Бабинов – 39:18
3. Константин Соколов – 40:33
10 км, женщины
1. Лилия Войцицкая – 41:08
2. Наталья Ефремова – 41:25
3. Анастасия Андрианова – 46:03
Всего в забеге приняли участие 466 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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