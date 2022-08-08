Результаты Благотворительных забегов «Достигая цели!» 2022. Старты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Челябинске и в других городах страны

5, 6 и 7 августа в честь Дня железнодорожника в разных городах России состоялся ежегодный Спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели!».
В программе были индивидуальные забеги на дистанции 500 м, 1520 м, 5 и 10 км. Также впервые в рамках благотворительного забега «Достигая цели!» прошли соревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию 1520 м.
Принять участие в забегах смогли не только железнодорожники и члены их семей, но и все желающие, жители и гости города, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.
Москва
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Вячеслав Соколов – 4:17
2. Кирилл Мировичев – 4:22
3. Геннадий Гутюм – 4:41
1520 м, женщины
1. Ева Ванилар – 5:21
2. Ирина Обыденнова – 5:28
3. Анна Дубровина – 5:35
10 км, мужчины
1. Антон Быков – 33:27
2. Максим Кириллов – 33:30
3. Вячеслав Шабунин – 33:59
10 км, женщины
1. Ксюша Сырникова – 36:01
2. Ирина Шевченко – 37:05
3. Дарья Шабунина – 37:27
Всего в забеге приняли участие 2632 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
Санкт-Петербург
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Владислав Никонов – 4:35
2. Сергей Лисин – 4:48
3. Артем Трошков – 4:50
1520 м, женщины
1. Анастасия Олейник – 4:53
2. Полина Каплун – 5:32
3. Наталья Титова – 5:53
Всего в забеге приняли участие 629 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
Ярославль
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Павел Жуков – 5:07
2. Арсений Аверьянов – 5:11
3. Алексей Уксусов – 5:17
1520 м, женщины
1. Екатерина Шайдакова – 5:20
2. Василиса Алешина – 5:46
3. Анастасия Пичугина – 5:51
5 км, мужчины
1. Донат Попов – 17:23
2. Александр Судаков – 17:26
3. Сергей Чистяков – 17:49
5 км, женщины
1. Дарья Горбунова – 21:26
2. Анастасия Бондарева – 22:35
3. Евгения Лукьяненко – 22:44
10 км, мужчины
1. Одиссей Богачев – 35:58
2. Михаил Чепик – 36:59
3. Владимир Козин – 37:10
10 км, женщины
1. Ксения Тихонова – 41:08
2. Светлана Цикова – 44:07
3. Светлана Алексеева – 45:20
Всего в забеге приняли участие 780 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
Челябинск
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Андрей Басенко – 5:08
2. Руслан Жунушов – 5:41
3. Игорь Бабицын – 5:58
1520 м, женщины
1. Екатерина Кищенко – 6:12
2. Арина Саканцева – 6:30
3. Екатерина Долматова – 6:34
5 км, мужчины
1. Иван Петриванов – 16:09
2. Александр Сергеев – 16:43
3. Алексей Колчанов – 16:50
5 км, женщины
1. Агата Пеньковских – 20:58
2. Анна Шкодских – 21:25
3. Татьяна Тесленко – 22:09
Всего в забеге приняли участие 808 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
Ростов-на-Дону
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Игорь Черкасс – 5:13
2. Алексей Косолапов – 5:24
3. Алексей Ушаков – 5:24
1520 м, женщины
1. Валерия Семеренко – 6:05
2. Александра Черкасс – 6:10
3. Анна Логвиненко – 6:28
5 км, мужчины
1. Иван Пономарев – 16:31
2. Роман Лисименко – 17:15
3. Игорь Корнеев – 19:14
5 км, женщины
1. Лидия Жукова – 18:30
2. Наталья Раваева – 21:53
3. Наталия Симонова – 23:41
Всего в забеге приняли участие 579 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
Хабаровск
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Никита Тарбеев – 4:37
2. Иван Шиккер – 4:53
3. Алексей Васейкин – 5:03
1520 м, женщины
1. Оксана Федорова – 4:59
2. Жанна Демидова – 5:16
3. Анастасия Шиккер – 5:33
5 км, мужчины
1. Николай Шеболкин – 15:25
2. Александр Семенкин – 15:33
3. Алексей Федоров – 15:45
5 км, женщины
1. Алена Горбуля – 19:51
2. Лариса Черных – 19:57
3. Наталья Баскакова – 20:15
Всего в забеге приняли участие 327 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
Саратов
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Денис Голубев – 6:09
2. Рамиль Алимбеков – 6:24
3. Алексей Смирнов – 6:53
1520 м, женщины
1. Оксана Дергунова – 7:55
2. Элина Мешкова – 8:37
3. Лилия Нигматуллина – 8:38
5 км, мужчины
1. Андрей Елисеев – 16:45
2. Александр Ботов – 17:57
3. Павел Тарасов – 18:38
5 км, женщины
1. Ольга Топильская – 19:39
2. Анастасия Молодцова – 22:23
3. Мария Аникина – 22:43
Всего в забеге приняли участие 113 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
Самара
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Дмитрий Клименко – 4:34
2. Сергей Неизвестных – 4:52
3. Алексей Закревский – 4:58
1520 м, женщины
1. Мария Корчагина – 5:19
2. Ольга Наумова – 5:34
3. Ольга Авласевич – 5:41
5 км, мужчины
1. Андрей Исаев – 17:44
2. Максим Григорьев – 18:20
3. Андрей Боженко – 19:03
5 км, женщины
1. Алла Прокофьева – 19:52
2. Елена Гринева – 20:00
3. Яна Савельева – 20:15
10 км, мужчины
1. Дмитрий Бабкин – 34:53
2. Иван Солодов – 37:26
3. Ефим Просвирин – 39:10
10 км, женщины
1. Ольга Чурикова – 47:10
2. Светлана Филиппова – 53:06
3. Екатерина Винокурова – 53:31
Всего в забеге приняли участие 441 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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