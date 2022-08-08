Результаты Благотворительных забегов «Достигая цели!» 2022. Старты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Челябинске и в других городах страны

5, 6 и 7 августа в честь Дня железнодорожника в разных городах России состоялся ежегодный Спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели!».

В программе были индивидуальные забеги на дистанции 500 м, 1520 м, 5 и 10 км. Также впервые в рамках благотворительного забега «Достигая цели!» прошли соревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию 1520 м.

Принять участие в забегах смогли не только железнодорожники и члены их семей, но и все желающие, жители и гости города, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.

Москва

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Вячеслав Соколов – 4:17

2. Кирилл Мировичев – 4:22

3. Геннадий Гутюм – 4:41

1520 м, женщины

1. Ева Ванилар – 5:21

2. Ирина Обыденнова – 5:28

3. Анна Дубровина – 5:35

10 км, мужчины

1. Антон Быков – 33:27

2. Максим Кириллов – 33:30

3. Вячеслав Шабунин – 33:59

10 км, женщины

1. Ксюша Сырникова – 36:01

2. Ирина Шевченко – 37:05

3. Дарья Шабунина – 37:27

Всего в забеге приняли участие 2632 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.

Санкт-Петербург

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Владислав Никонов – 4:35

2. Сергей Лисин – 4:48

3. Артем Трошков – 4:50

1520 м, женщины

1. Анастасия Олейник – 4:53

2. Полина Каплун – 5:32

3. Наталья Титова – 5:53

Всего в забеге приняли участие 629 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.

Ярославль

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Павел Жуков – 5:07

2. Арсений Аверьянов – 5:11

3. Алексей Уксусов – 5:17

1520 м, женщины

1. Екатерина Шайдакова – 5:20

2. Василиса Алешина – 5:46

3. Анастасия Пичугина – 5:51

5 км, мужчины

1. Донат Попов – 17:23

2. Александр Судаков – 17:26

3. Сергей Чистяков – 17:49

5 км, женщины

1. Дарья Горбунова – 21:26

2. Анастасия Бондарева – 22:35

3. Евгения Лукьяненко – 22:44

10 км, мужчины

1. Одиссей Богачев – 35:58

2. Михаил Чепик – 36:59

3. Владимир Козин – 37:10

10 км, женщины

1. Ксения Тихонова – 41:08

2. Светлана Цикова – 44:07

3. Светлана Алексеева – 45:20

Всего в забеге приняли участие 780 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.

Челябинск

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Андрей Басенко – 5:08

2. Руслан Жунушов – 5:41

3. Игорь Бабицын – 5:58

1520 м, женщины

1. Екатерина Кищенко – 6:12

2. Арина Саканцева – 6:30

3. Екатерина Долматова – 6:34

5 км, мужчины

1. Иван Петриванов – 16:09

2. Александр Сергеев – 16:43

3. Алексей Колчанов – 16:50

5 км, женщины

1. Агата Пеньковских – 20:58

2. Анна Шкодских – 21:25

3. Татьяна Тесленко – 22:09

Всего в забеге приняли участие 808 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.

Ростов-на-Дону

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Игорь Черкасс – 5:13

2. Алексей Косолапов – 5:24

3. Алексей Ушаков – 5:24

1520 м, женщины

1. Валерия Семеренко – 6:05

2. Александра Черкасс – 6:10

3. Анна Логвиненко – 6:28

5 км, мужчины

1. Иван Пономарев – 16:31

2. Роман Лисименко – 17:15

3. Игорь Корнеев – 19:14

5 км, женщины

1. Лидия Жукова – 18:30

2. Наталья Раваева – 21:53

3. Наталия Симонова – 23:41

Всего в забеге приняли участие 579 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.

Хабаровск

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Никита Тарбеев – 4:37

2. Иван Шиккер – 4:53

3. Алексей Васейкин – 5:03

1520 м, женщины

1. Оксана Федорова – 4:59

2. Жанна Демидова – 5:16

3. Анастасия Шиккер – 5:33

5 км, мужчины

1. Николай Шеболкин – 15:25

2. Александр Семенкин – 15:33

3. Алексей Федоров – 15:45

5 км, женщины

1. Алена Горбуля – 19:51

2. Лариса Черных – 19:57

3. Наталья Баскакова – 20:15

Всего в забеге приняли участие 327 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.

Саратов

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Денис Голубев – 6:09

2. Рамиль Алимбеков – 6:24

3. Алексей Смирнов – 6:53

1520 м, женщины

1. Оксана Дергунова – 7:55

2. Элина Мешкова – 8:37

3. Лилия Нигматуллина – 8:38

5 км, мужчины

1. Андрей Елисеев – 16:45

2. Александр Ботов – 17:57

3. Павел Тарасов – 18:38

5 км, женщины

1. Ольга Топильская – 19:39

2. Анастасия Молодцова – 22:23

3. Мария Аникина – 22:43

Всего в забеге приняли участие 113 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.

Самара

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Дмитрий Клименко – 4:34

2. Сергей Неизвестных – 4:52

3. Алексей Закревский – 4:58

1520 м, женщины

1. Мария Корчагина – 5:19

2. Ольга Наумова – 5:34

3. Ольга Авласевич – 5:41

5 км, мужчины

1. Андрей Исаев – 17:44

2. Максим Григорьев – 18:20

3. Андрей Боженко – 19:03

5 км, женщины

1. Алла Прокофьева – 19:52

2. Елена Гринева – 20:00

3. Яна Савельева – 20:15

10 км, мужчины

1. Дмитрий Бабкин – 34:53

2. Иван Солодов – 37:26

3. Ефим Просвирин – 39:10

10 км, женщины

1. Ольга Чурикова – 47:10

2. Светлана Филиппова – 53:06

3. Екатерина Винокурова – 53:31

Всего в забеге приняли участие 441 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.