Результаты Ночного забега в Тобольске Tobol Night Run 2022. Победители на 5 км – Черепанов и Клос, на 10 км – Молчанов и Лехтина

23 июля в Тюменской области прошел Tobol Night Run на дистанциях 3, 5 и 10 км.
Ночной забег в Тобольске стартовал в живописном парке, а маршрут проходил сквозь настоящий сибирский лес. Помимо спортивной программы организаторы подготовили вечеринку под открытым небом с Dj-сетами, караоке и танцами.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Никита Рыскин – 11:14
2. Тимур Юмадеев – 11:16
3. Алексей Белан – 11:36
3 км, женщины
1. Ирина Такунцева – 11:37
2. Наталья Экерт – 12:55
3. Кристина Садыкова – 13:15
5 км, мужчины
1. Владимир Черепанов – 17:38
2. Павел Кравец – 18:17
3. Андрей Матаев – 19:35
5 км, женщины
1. Евгения Клос – 24:29
2. Ксения Остякова – 24:38
3. Кристина Клейменова – 26:14
10 км, мужчины
1. Сергей Молчанов – 35:06
2. Артем Евсюков – 38:02
3. Андрей Евсюков – 39:17
10 км, женщины
1. Дарья Лехтина – 45:46
2. Анна Редкозубова – 49:20
3. Ольга Самойленко – 49:25
Всего в забеге приняли участие 259 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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