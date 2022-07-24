Результаты Ночного забега в Тобольске Tobol Night Run 2022. Победители на 5 км – Черепанов и Клос, на 10 км – Молчанов и Лехтина

23 июля в Тюменской области прошел Tobol Night Run на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Ночной забег в Тобольске стартовал в живописном парке, а маршрут проходил сквозь настоящий сибирский лес. Помимо спортивной программы организаторы подготовили вечеринку под открытым небом с Dj-сетами, караоке и танцами.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Никита Рыскин – 11:14

2. Тимур Юмадеев – 11:16

3. Алексей Белан – 11:36

3 км, женщины

1. Ирина Такунцева – 11:37

2. Наталья Экерт – 12:55

3. Кристина Садыкова – 13:15

5 км, мужчины

1. Владимир Черепанов – 17:38

2. Павел Кравец – 18:17

3. Андрей Матаев – 19:35

5 км, женщины

1. Евгения Клос – 24:29

2. Ксения Остякова – 24:38

3. Кристина Клейменова – 26:14

10 км, мужчины

1. Сергей Молчанов – 35:06

2. Артем Евсюков – 38:02

3. Андрей Евсюков – 39:17

10 км, женщины

1. Дарья Лехтина – 45:46

2. Анна Редкозубова – 49:20

3. Ольга Самойленко – 49:25

Всего в забеге приняли участие 259 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.