Результаты забега «Беги со мной» 2022. Победители на 5 км – Кораблин и Харченко, на 10 км – Бурашников и Корепанова

23 июля в Ижевске прошел забег «Беги со мной» на дистанциях 5 и 10 км. Ночной забег входит в серию спортивных событий «Калашников Спорт».

Ночной забег «Беги со мной» состоялся на набережной Ижевского пруда. В программе также были детские забеги, а также костюмированный забег, забег невест, велогонка и развлекательная программа для взрослых и детей.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Григорий Кораблин – 15:36

2. Руслан Хафизов – 16:23

3. Владислав Кузнецов – 16:23

5 км, женщины

1. Надежда Харченко – 18:40

2. Юлия Константинова – 22:05

3. Ульяна Вахрушева – 22:44

10 км, мужчины

1. Константин Бурашников – 30:47

2. Виталий Хмелев – 31:33

3. Илья Козырев – 31:51

10 км, женщины

1. Наталья Корепанова – 37:14

2. Людмила Майкова – 38:20

3. Анастасия Урсегова – 38:57

Всего в забеге приняли участие 580 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.