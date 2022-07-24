Результаты забега «Беги со мной» 2022. Победители на 5 км – Кораблин и Харченко, на 10 км – Бурашников и Корепанова

23 июля в Ижевске прошел забег «Беги со мной» на дистанциях 5 и 10 км. Ночной забег входит в серию спортивных событий «Калашников Спорт».
Ночной забег «Беги со мной» состоялся на набережной Ижевского пруда. В программе также были детские забеги, а также костюмированный забег, забег невест, велогонка и развлекательная программа для взрослых и детей.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Григорий Кораблин – 15:36
2. Руслан Хафизов – 16:23
3. Владислав Кузнецов – 16:23
5 км, женщины
1. Надежда Харченко – 18:40
2. Юлия Константинова – 22:05
3. Ульяна Вахрушева – 22:44
10 км, мужчины
1. Константин Бурашников – 30:47
2. Виталий Хмелев – 31:33
3. Илья Козырев – 31:51
10 км, женщины
1. Наталья Корепанова – 37:14
2. Людмила Майкова – 38:20
3. Анастасия Урсегова – 38:57
Всего в забеге приняли участие 580 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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