Результаты Gesh Run Fest 2022. Победители на 18 км – Матвеев и Емельянова, на 53 км – Капитанов и Перевалова

30 и 31 июля в Шерегеше (Кемеровская область) состоялся Gesh Run Fest 2022 на дистанциях 7,5, 18, 29 и 53 км. Также прошли детские забеги.
Трейловый забег от команды Altai Ultra-Trail пролегал по настоящей тайге и горам с захватывающими дух видами, большим набором высоты, скалами, горными вершинами и технически сложными участками. Забег входит в серию таежных сибирских трейлов Taiga Trail Series.
Результаты победителей:
7,5 км, мужчины
1. Станислав Горденко – 48:48
2. Владислав Сомов – 51:45
3. Артур Тарасенко – 1:04:49
7,5 км, женщины
1. Наталья Тарасова – 1:08:49
2. Юлия Другакова – 1:11:12
3. Полина Дудченко – 1:11:40
18 км, мужчины
1. Дмитрий Матвеев – 2:02:50
2. Максим Борисов – 2:02:51
3. Константин Шхалахов – 2:07:47
18 км, женщины
1. Оксана Емельянова – 2:19:07
2. Тамара Рыбаченко – 2:19:30
3. Ольга Ноздрина – 2:35:17
29 км, мужчины
1. Константин Бегаев – 3:38:35
2. Петр Слободянюк – 3:48:21
3. Андрей Кальсин – 3:51:13
29 км, женщины
1. Ксения Семакина – 4:26:13
2. Анна Максутова – 4:54:25
3. Анна Бойко – 5:09:45
53 км, мужчины
1. Сергей Капитанов – 6:51:48
2. Андрей Петров – 6:56:20
3. Алексей Михалевич – 7:18:57
53 км, женщины
1. Юлия Перевалова – 8:36:50
2. Наталья Сергунина – 8:50:14
3. Марина Кондратюк – 9:05:18
Всего в забеге приняли участие 300 человек. На дистанцию 7,5 км вышли 64 человека, на 18 км – 106 человек, на 29 км – 91 человек и на 53 км – 38 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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