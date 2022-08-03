Результаты Gesh Run Fest 2022. Победители на 18 км – Матвеев и Емельянова, на 53 км – Капитанов и Перевалова

30 и 31 июля в Шерегеше (Кемеровская область) состоялся Gesh Run Fest 2022 на дистанциях 7,5, 18, 29 и 53 км. Также прошли детские забеги.

Трейловый забег от команды Altai Ultra-Trail пролегал по настоящей тайге и горам с захватывающими дух видами, большим набором высоты, скалами, горными вершинами и технически сложными участками. Забег входит в серию таежных сибирских трейлов Taiga Trail Series.

Результаты победителей:

7,5 км, мужчины

1. Станислав Горденко – 48:48

2. Владислав Сомов – 51:45

3. Артур Тарасенко – 1:04:49

7,5 км, женщины

1. Наталья Тарасова – 1:08:49

2. Юлия Другакова – 1:11:12

3. Полина Дудченко – 1:11:40

18 км, мужчины

1. Дмитрий Матвеев – 2:02:50

2. Максим Борисов – 2:02:51

3. Константин Шхалахов – 2:07:47

18 км, женщины

1. Оксана Емельянова – 2:19:07

2. Тамара Рыбаченко – 2:19:30

3. Ольга Ноздрина – 2:35:17

29 км, мужчины

1. Константин Бегаев – 3:38:35

2. Петр Слободянюк – 3:48:21

3. Андрей Кальсин – 3:51:13

29 км, женщины

1. Ксения Семакина – 4:26:13

2. Анна Максутова – 4:54:25

3. Анна Бойко – 5:09:45

53 км, мужчины

1. Сергей Капитанов – 6:51:48

2. Андрей Петров – 6:56:20

3. Алексей Михалевич – 7:18:57

53 км, женщины

1. Юлия Перевалова – 8:36:50

2. Наталья Сергунина – 8:50:14

3. Марина Кондратюк – 9:05:18

Всего в забеге приняли участие 300 человек. На дистанцию 7,5 км вышли 64 человека, на 18 км – 106 человек, на 29 км – 91 человек и на 53 км – 38 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myfinish.info.