В России прошел первый экстремальный триатлон Wild Siberia на 226 км. Победители – Максим Князев и Анастасия Тукмачева

23 июля на Алтае состоялся экстремальный триатлон Wild Siberia.
Wild Siberia – это одна из самых высокогорных трасс в мире. Это первые в России соревнования по экстремальному триатлону на железной дистанции 226 км: 3,2 км плавание, 185 км велогонка, 36,5 км бег).
Результаты победителей:
113 км, личная гонка
1. Дмитрий Сеенов – 6:23:59
2. Александр Симоненко – 7:08:30
3. Анатолий Мухин – 7:08:30
226 км, личная гонка, мужчины
1. Максим Князев – 12:20:41
2. Виктор Маслов – 13:01:03
3. Василий Дорофеев – 13:05:18
226 км, личная гонка, женщины
Анастасия Тукмачева – 19:02:58
226 км, эстафета
1. ТРИАТЛОНутые (Москва) – 12:05:33
2. №1 (Барнаул) – 12:33:53
3. Altaivita (Барнаул) – 12:39:15
Всего в триатлоне приняли участие 40 человек и 5 команд. Результаты всех участников экстремальной гонки можно посмотреть здесь.
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