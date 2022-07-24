В России прошел первый экстремальный триатлон Wild Siberia на 226 км. Победители – Максим Князев и Анастасия Тукмачева

23 июля на Алтае состоялся экстремальный триатлон Wild Siberia.

Wild Siberia ­– это одна из самых высокогорных трасс в мире. Это первые в России соревнования по экстремальному триатлону на железной дистанции 226 км: 3,2 км плавание, 185 км велогонка, 36,5 км бег).

Результаты победителей:

113 км, личная гонка

1. Дмитрий Сеенов – 6:23:59

2. Александр Симоненко – 7:08:30

3. Анатолий Мухин – 7:08:30

226 км, личная гонка, мужчины

1. Максим Князев – 12:20:41

2. Виктор Маслов – 13:01:03

3. Василий Дорофеев – 13:05:18

226 км, личная гонка, женщины

Анастасия Тукмачева – 19:02:58

226 км, эстафета

1. ТРИАТЛОНутые (Москва) – 12:05:33

2. №1 (Барнаул) – 12:33:53

3. Altaivita (Барнаул) – 12:39:15

Всего в триатлоне приняли участие 40 человек и 5 команд. Результаты всех участников экстремальной гонки можно посмотреть здесь.