Результаты триатлона IRONSTAR 113 KALININGRAD 2022. Победители – Ярошенко и Иванова

23 июля прошли соревнования IRONSTAR 113 TRIATHLON KALININGRAD 2022 для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 88 км велогонка, 20.75 км бег.

Плавательный этап прошел в Балтийском море, вэлоэтап – по федеральной трассе Приморское кольцо, а беговой этап – по живописному променаду вдоль набережной.

Результаты победителей:

Индивидуальная гонка, мужчины

1. Николай Ярошенко – 3:55:24

2. Алексей Никулин – 4:02:30

3. Роман Евграфов – 4:04:13

Индивидуальная гонка, женщины

1. Елизавета Иванова – 4:31:24

2. Марина Шляхтина – 4:54:07

3. Наталья Григорьева – 4:54:46

Эстафетная гонка

1. 1013, Geos Team (Кристина Кочеткова / Дмитрий Неделин / Юрий Буйлов) – 3:54:58

2. 1022, AMBERMAN (Олег Гунин / Никита Бондарчук / Александр Радников) – 3:55:12

3. 1018, X-fit (Андрей Друженко / Василий Леминский / Алексей Джеря) – 3:57:16

Всего в соревнованиях приняли участие 251 человек и 20 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.