Результаты соревнований по триатлону «Медный всадник» 2022 и Кубка России

На этих выходных состоялся главный старт лета в одном из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурге – городе белых ночей, уникальной архитектуры и богатейшей истории. Гонка «Медный Всадник» прошла по уже полюбившемуся маршруту Северной столицы и включала три этапа в самых зрелищных локациях.

Спортивное событие прошло при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту и Федерации Триатлона Санкт-Петербурга.

17 июля прошли соревнования среди профессиональных атлетов и любителей по триатлону на среднюю дистанцию для любителей «Медный Всадник» – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег. Также состоялся этап кубка России на среднюю дистанцию для профессиональных атлетов – 1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.

Результаты победителей:

триатлон «Медный Всадник», мужчины

1. Анатолий Федотов – 3:58:35

2. Сергей Хазов – 4:01:43

3. Денис Крестин – 4:05:33

триатлон «Медный Всадник», женщины

1. Светлана Ушакова – 4:24:25

2. Кристина Кочеткова – 4:25:43

3. Валентина Кукрус – 4:33:51

Кубок России, мужчины

1. Денис Васильев – 3:51:16

2. Василий Пермитин – 3:56:56

3. Георгий Кауров – 3:58:35

Кубок России, женщины

1. Александра Разаренова – 4:25:15

2. Мария Гостева – 4:31:36

3. Дарья Чунарева – 4:33:30

Всего в соревнованиях приняли участие 1188 человек. На дистанцию вышли 1019 мужчин и 169 женщин. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.