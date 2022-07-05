Результаты триатлона IRONSTAR ZAVIDOVO 2022. Победители SUPERMIX – Пермитин и Полянская

3 июля в Завидово прошли соревнования по триатлону IRONSTAR на дистанции ⅛, 1/4 и SUPERMIX. Дистанция 1/8 составляет ⅛ от «железной» дистанции триатлона – 0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег, а 1/4 – 1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег.

SUPERMIX – поочередное прохождение обеих дистанций – 1/4 и 1/8 с непродолжительным перерывом (2 часа). Результат оценивался в отдельном зачете по суммарному времени прохождения двух дистанций.

Плавательный этап проходил в чистой воде Иваньковского водохранилища. Велосипедный и беговой этапы прошли по трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.

Также 2 июля в Завидово прошли женские забеги IRONLADY.

Результаты победителей:

IRONSTAR 1/8, мужчины

1. Александр Горобченко – 1:02:56

2. Максим Шутов – 1:03:17

3. Юрий Дерябин – 1:04:32

IRONSTAR 1/8, женщины

1. Мария Керимова – 1:17:56

2. Ксения Чернышева – 1:18:00

3. Ирина Барышникова – 1:18:38

IRONSTAR 1/4, мужчины

1. Роман Лысенко – 1:59:36

2. Михаил Пикулин – 2:02:20

3. Сергей Шашкин – 2:04:24

IRONSTAR 1/4, женщины

1. Наталья Митина – 2:25:42

2. Татьяна Поспелова – 2:27:05

3. Наталья Штромбах – 2:28:13

IRONSTAR SUPERMIX, мужчины

1. Василий Пермитин – 2:52:42

2. Платон Киселев – 2:55:33

3. Юрий Вовк – 2:59:03

IRONSTAR SUPERMIX, женщины

1. Анастасия Полянская – 3:13:23

2. Мария Курченко – 3:29:37

3. Наталья Николаева – 3:37:05

IRONLADY

1. Валерия Михайлова – 19:22

2. Мария Радужан – 19:32

3. Надежда Анфимова – 19:35

Всего в соревнованиях приняли участие 1608 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте IRONSTAR, а фотографии доступны по ссылке (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).