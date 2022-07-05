Результаты триатлона IRONSTAR ZAVIDOVO 2022. Победители SUPERMIX – Пермитин и Полянская

3 июля в Завидово прошли соревнования по триатлону IRONSTAR на дистанции ⅛, 1/4 и SUPERMIX. Дистанция 1/8 составляет ⅛ от «железной» дистанции триатлона – 0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег, а 1/4 – 1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег.
SUPERMIX – поочередное прохождение обеих дистанций – 1/4 и 1/8 с непродолжительным перерывом (2 часа). Результат оценивался в отдельном зачете по суммарному времени прохождения двух дистанций.
Плавательный этап проходил в чистой воде Иваньковского водохранилища. Велосипедный и беговой этапы прошли по трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.
Также 2 июля в Завидово прошли женские забеги IRONLADY.
Результаты победителей:
IRONSTAR 1/8, мужчины
1. Александр Горобченко – 1:02:56
2. Максим Шутов – 1:03:17
3. Юрий Дерябин – 1:04:32
IRONSTAR 1/8, женщины
1. Мария Керимова – 1:17:56
2. Ксения Чернышева – 1:18:00
3. Ирина Барышникова – 1:18:38
IRONSTAR 1/4, мужчины
1. Роман Лысенко – 1:59:36
2. Михаил Пикулин – 2:02:20
3. Сергей Шашкин – 2:04:24
IRONSTAR 1/4, женщины
1. Наталья Митина – 2:25:42
2. Татьяна Поспелова – 2:27:05
3. Наталья Штромбах – 2:28:13
IRONSTAR SUPERMIX, мужчины
1. Василий Пермитин – 2:52:42
2. Платон Киселев – 2:55:33
3. Юрий Вовк – 2:59:03
IRONSTAR SUPERMIX, женщины
1. Анастасия Полянская – 3:13:23
2. Мария Курченко – 3:29:37
3. Наталья Николаева – 3:37:05
IRONLADY
1. Валерия Михайлова – 19:22
2. Мария Радужан – 19:32
3. Надежда Анфимова – 19:35
Всего в соревнованиях приняли участие 1608 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте IRONSTAR, а фотографии доступны по ссылке (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).
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