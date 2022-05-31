Результаты IRONSTAR GELENDZHIK 2022

28 мая в Геленджике прошел триатлонный старт IRONSTAR на дистанциях спринт (750 метров плавание, 20 км велоэтап, 5 км бег) и полужелезная (ее дистанция немного отличалась от стандартной – 1,93 км плавание, 86,6 км велоэтап, 20,8 км бег).

Результаты победителей:

Спринт, мужчины

1. Евгений Рулевский – 1:08:52

2. Павел Горик – 1:10:36

3. Василий Романов – 1:12:15

Спринт, женщины ⠀ 1. Лолита Кладовикова – 1:23:44

2. Вера Соснова – 1:27:51

3. Валерия Михайлова – 1:28:23

Полужелезная дистанция, мужчины

1. Андрей Брюханков – 3:49:58

2. Василий Пермитин – 3:58:56

3. Андреас Чижаковский – 4:04:11

Полужелезная дистанция, женщины ⠀ 1. Мария Гостева – 4:24:52

2. Светлана Ушакова – 4:25:30

3. Анастасия Васильева – 4:39:20 ⠀ Результаты всех участников со спринта и полужелезной дистанции доступны на сайте IRONSTAR, а фотографии со старта – на отдельной странице (работает поиск по фамилии, номеру и распознавание по лицу).