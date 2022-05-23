Результаты Забег.РФ 2022

22 мая в 57 городах России прошел Забег.рф – фестиваль бега с одновременным стартом. Участники стартовали на дистанциях 1, 5, 10, 21,1 км. Также забег прошел в онлайн-формате в других городах России.

Результаты всех забегов можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

– Результаты Забег.РФ в Москве

– Результаты Забег.РФ в Санкт-Петербурге

В Москве первое место на дистанции 21,1 км занял Дмитрий Полянский с результатом 01:09:43, в Липецке на дистанции 10 км первое место среди мужчин занял Николай Чавкин (34:54), среди женщин – Елена Коробкина (35:15).