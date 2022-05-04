Результаты Rosa Run 2022

С 1 по 4 мая в Сочи прошел 4-дневный международный фестиваль бега Rosa Run. В программу вошли забеги на дистанции «вертикальный километр», трейл по горнолыжным трассам на 8 и 26 км, а также командный квест, карнавальный и детский забег.

Результаты участников доступны на странице забега на сайте RussiaRunning, а фотографии – на отдельном сайте организатора (работает поиск по фамилии, номеру участника и фото лица).

Результаты победителей:

Rosa Peak, вертикальный километр, мужчины

1. Никита Филиппов – 1:00:22

2. Григорий Соколов – 1:00:41

3. Алексей Барышников – 1:01:04

Rosa Peak, вертикальный километр, женщины

1. Арина Овчинникова – 1:07:13

2. Алиса Петрова – 1:08:16

3. Анастасия Козина – 1:11:02

Rosa Green Trail, 8 км, мужчины

1. Григорий Соколов – 41:50

2. Егор Белоусов – 43:11

3. Дмитрий Саранцев – 45:25

Rosa Green Trail, 8 км, женщины

1. Наталья Студеникина – 49:43

2. Татьяна Колунова – 51:46

3. Анастасия Козина – 52:02

Rosa Red Trail, 26 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 2:25:50

2. Денис Лянгин – 2:34:14

3. Василий Соловьев – 2:38:51

Rosa Red Trail, 26 км, женщины

1. Алиса Петрова – 2:54:23

2. Арина Овчинникова – 3:04:29

3. Елена Аносова – 3:10:57

Регистрация на фестиваль Rosa Run 2023 уже открыта на сайте проекта. В 2023 году фестиваль пройдет с 29 апреля по 2 мая.