Результаты Rosa Run 2022

С 1 по 4 мая в Сочи прошел 4-дневный международный фестиваль бега Rosa Run. В программу вошли забеги на дистанции «вертикальный километр», трейл по горнолыжным трассам на 8 и 26 км, а также командный квест, карнавальный и детский забег.
Результаты участников доступны на странице забега на сайте RussiaRunning, а фотографии – на отдельном сайте организатора (работает поиск по фамилии, номеру участника и фото лица).
Результаты победителей:
Rosa Peak, вертикальный километр, мужчины
1. Никита Филиппов – 1:00:22
2. Григорий Соколов – 1:00:41
3. Алексей Барышников – 1:01:04
Rosa Peak, вертикальный километр, женщины
1. Арина Овчинникова – 1:07:13
2. Алиса Петрова – 1:08:16
3. Анастасия Козина – 1:11:02
Rosa Green Trail, 8 км, мужчины
1. Григорий Соколов – 41:50
2. Егор Белоусов – 43:11
3. Дмитрий Саранцев – 45:25
Rosa Green Trail, 8 км, женщины
1. Наталья Студеникина – 49:43
2. Татьяна Колунова – 51:46
3. Анастасия Козина – 52:02
Rosa Red Trail, 26 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 2:25:50
2. Денис Лянгин – 2:34:14
3. Василий Соловьев – 2:38:51
Rosa Red Trail, 26 км, женщины
1. Алиса Петрова – 2:54:23
2. Арина Овчинникова – 3:04:29
3. Елена Аносова – 3:10:57
Регистрация на фестиваль Rosa Run 2023 уже открыта на сайте проекта. В 2023 году фестиваль пройдет с 29 апреля по 2 мая.
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