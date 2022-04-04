Фитнес-фестиваль FitExpo пройдет на ВДНХ 16-17 апреля

В Москве 16 и 17 апреля 2022 года на ВДНХ при поддержке Департамента спорта города и АНО «Московский Спорт» состоится десятый юбилейный Московский фитнес-фестиваль FitExpo, который соберет любителей спорта и профессионалов фитнес-индустрии.

FitExpo – это фестиваль, который призван обратить внимание на преимущества фитнеса, рассказать о том, какие возможности сегодня существуют у каждого, кто хочет поддерживать себя в форме.

По традиции в рамках Московского фитнес-фестиваля FitExpo пройдут соревнования по популярным видам спорта, бесплатные мастер -классы от ведущих фитнес -тренеров, обучение по фитнес -методикам и другие интерактивные мероприятия, которые привлекут интерес как профессионалов, так и любителей активного образа жизни.

«В этом году мы хотим обратить внимание на то, что с ростом интереса к домашним тренировкам, сопутствующим продуктам питания и онлайн - программам, наблюдается повышение спроса на услуги индивидуальных фитнес-тренеров.

Программа FITEXPO 2022 включает в себя множество презентаций от профессионалов фитнес-индустрии. Поэтому у всех посетителей есть уникальная возможность бесплатно познакомиться с различными направлениями и выбрать для себя наиболее подходящее. Этим мы отличаемся от других мероприятий, в этом и есть наша уникальность», – сказала генеральный менеджер FitExpo Лариса Сиднева.

В рамках Фестиваля пройдут спортивные события: соревнования по фитнес-аэробике, воркауту и танцевальной гимнастике, ежегодные Конкурс фитнес-инструкторов The Best FIT и Конкурс «Лучший тренер для детей».

Гости FitExpo смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах по самым популярным фитнес-направлениям, приобрести новые знания и навыки от экспертов и принять участие в розыгрыше ценных призов.

В рамках фестиваля впервые пройдет Кубок Москвы по джампинг-фитнесу, а для всех любителей джампинга, мы подготовили уникальную двухдневную программу на открытом воздухе.

Станьте участником главного фитнес-события весны. Приходите всей семьей, с друзьями и хорошим настроением.

Подробная информация о расписании, программах соревнований и условиях участия на сайте.

Программа мероприятия меняется в связи с добавлением новых участников.

16 апреля

Главная сцена

10:00-13:00 Соревнования по фитнес-аэробике в программе 34-х МССИ

13:00-13:30 Открытый мастер-класс от Kangoo Jumps®

13:30-13:45 Церемония открытия Московского фитнес-фестиваля FitExpo 2022

14:00-17:30 Московский фестиваль по фитнес-аэробике «Студенческая весна

17:30-18:00 Церемония награждения победителей и призёров соревнований

Интерактивы

10:00-18:00 Конкурс фитнес-инструкторов The Best FIT

10:00-18:00 Открытые показательные мастер-классы тренеров сети клубов MAGNETO fitness совместно с Учебно-образовательным центром «Академия Фитнес-Технологий»

10:00-18:00 Открытые мастер-классы Kangoo Jumps®

10:00-18:00 Соревнования по воркауту WORKOUT FitExpo 2022

Мастер-классы

11:00-12:00 Body Functional (Александр Егоров)

12:00-13:00 ZUMBA (Александр Егоров)

13:00-14:00 STRETCHING (Екатерина Талызина)

16:00-17:00 Pilates (Полина Анисимова)

17:00-18:00 INTERVAL (Полина Анисимова)

Джампинг открытом воздухе

10:00-18:00 Джампинг фестиваль JUMP FitExpo 2022

17 апреля

Главная сцена

10:00-11:30 Городской Фестиваль по танцевальной аэробике «Танцуйте с нами»

10:00-11:30 Московский традиционный фестиваль по ритмической гимнастике «Ритмы весны»

11:30-14:30 Кубок Москвы по джампинг фитнесу

14:30-17:30 Московский детский турнир по фитнес-аэробике «Юные звезды Столицы»

18:00-18:30 Открытый мастер-класс от Kangoo Jumps®

Интерактивы

10:00-18:00 Конкурс «Лучший тренер для детей»

10:00-18:00 Открытые показательные мастер-классы тренеров сети клубов MAGNETO fitness совместно с Учебно-образовательным центром «Академия Фитнес-Технологий»

10:00-18:00 Открытые мастер-классы Kangoo Jumps®

10:00-18:00 Соревнования по воркауту WORKOUT FitExpo 2022

Мастер-классы

11:00-12:00 DYNAMIC STRETCH (Анна Успенская)

12:00-13:00 Body Functional (Анна Успенская)

13:00-14:00 PILATES MAT (Екатерина Атаманова)

14:00-15:00 Tabata (Екатерина Атаманова)

15:00-16:00 BARRE (Екатерина Талызина)

16:00-17:00 DYNAMIC STRETCH (Екатерина Талызина)

Джампинг открытом воздухе

10:00-18:00 Джампинг фестиваль JUMP FitExpo 2022