Марафон «Белые ночи» перенесен на 11 июня 2022 года

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Марафон «Белые ночи» перенесен на 11 июня 2022 года. 

По рекомендации администрации Санкт-Петербурга организаторы изменили дату марафона. Из-за крупных мероприятий, которые пройдут в городе в одни даты с забегом, в гостиницах Петербурга не оставалось вариантов размещения для бегунов, которые приедут на забег со всей России.

«Перенос забега на неделю раньше позволит избежать эту проблему – город сможет принять и комфортно разместить всех гостей», – сообщили организаторы.

Регистрация будет перенесена на новую дату автоматически. Если участие 11 июня 2022 года не подходит, организаторы предложат другие варианты. В таком случае участники могут написать на почту info@runc.run с адреса электронной почты, который был использован при регистрации на забег. В письме нужно указать имя, фамилию и стартовый номер.

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