Шишкарев о первой встрече с Трефиловым: «Игроки сборной тогда сказали, что отказываются с ним работать. Но он мне все объяснил»

Сергей Шишкарев вспомнил первую встречу с Евгением Трефиловым.

Сегодня бывшему тренеру женской сборной России по гандболу исполнилось 70 лет.

«Когда я думаю о Трефилове , то первое, что приходит на ум, – сохранить его в добром здравии как можно дольше. И чтобы сохранялись все те ассоциации, которые с ним связаны.

На мой взгляд, он самый заслуженный тренер в мире женского гандбола. Никто его не превзошел с точки зрения достижений и медалей, которые Евгений Васильевич завоевывал вместе с нашей сборной, со своими командами. Самое главное – это его здоровье, сберечь его сердце, его силы еще на много-много лет, чтобы он был с нами.

Помню первую нашу встречу, которой предшествовал определенный демарш. Игроки сборной России написали письмо, в котором сообщили, что отказываются работать с Евгением Васильевичем. Постарались тогда «доброжелатели».

Мне тогда направили аудиозапись, которую сделали в раздевалке одного из клубов, где Евгений Васильевич разбирался с игроками после проигранного матча. И, конечно, не зная его, я очень насторожился по поводу предстоящей встречи и по поводу наших взаимоотношений. Потому что там была резкость, но это был тот Трефилов, которого мы знаем, когда он выходит из себя и не может простить чего-то, что происходило на площадке. И прилетает всем и за все.

Вот с таким ощущением я шел на эту встречу, но тем не менее первый раз мы поговорили с ним более часа, он очень быстро объяснил, почему в определенные моменты ведет себя таким образом. Я понял, что он иногда прямолинеен и безапелляционен, не подбирает слова.

Потому что на площадке нет времени для того, чтобы формулировать интеллигентные выражения и находить словесные формы, которые бы устроили игроков. И что мне бросилось тогда в глаза – это его искренность, заинтересованность, такая совершенно безумная преданность профессии, своему делу, которым он занимается.

И мне показалось, что у него гораздо больше достоинств, чем недостатков. Не было очарования, но было понимание, что ты ведешь дело с настоящим профессионалом, беззаветно любящим гандбол», – рассказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.