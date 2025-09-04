  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Шишкарев о первой встрече с Трефиловым: «Игроки сборной тогда сказали, что отказываются с ним работать. Но он мне все объяснил»
1

Шишкарев о первой встрече с Трефиловым: «Игроки сборной тогда сказали, что отказываются с ним работать. Но он мне все объяснил»

Сергей Шишкарев вспомнил первую встречу с Евгением Трефиловым.

Сегодня бывшему тренеру женской сборной России по гандболу исполнилось 70 лет.

«Когда я думаю о Трефилове, то первое, что приходит на ум, – сохранить его в добром здравии как можно дольше. И чтобы сохранялись все те ассоциации, которые с ним связаны.

На мой взгляд, он самый заслуженный тренер в мире женского гандбола. Никто его не превзошел с точки зрения достижений и медалей, которые Евгений Васильевич завоевывал вместе с нашей сборной, со своими командами. Самое главное – это его здоровье, сберечь его сердце, его силы еще на много-много лет, чтобы он был с нами.

Помню первую нашу встречу, которой предшествовал определенный демарш. Игроки сборной России написали письмо, в котором сообщили, что отказываются работать с Евгением Васильевичем. Постарались тогда «доброжелатели».

Мне тогда направили аудиозапись, которую сделали в раздевалке одного из клубов, где Евгений Васильевич разбирался с игроками после проигранного матча. И, конечно, не зная его, я очень насторожился по поводу предстоящей встречи и по поводу наших взаимоотношений. Потому что там была резкость, но это был тот Трефилов, которого мы знаем, когда он выходит из себя и не может простить чего-то, что происходило на площадке. И прилетает всем и за все.

Вот с таким ощущением я шел на эту встречу, но тем не менее первый раз мы поговорили с ним более часа, он очень быстро объяснил, почему в определенные моменты ведет себя таким образом. Я понял, что он иногда прямолинеен и безапелляционен, не подбирает слова.

Потому что на площадке нет времени для того, чтобы формулировать интеллигентные выражения и находить словесные формы, которые бы устроили игроков. И что мне бросилось тогда в глаза – это его искренность, заинтересованность, такая совершенно безумная преданность профессии, своему делу, которым он занимается.

И мне показалось, что у него гораздо больше достоинств, чем недостатков. Не было очарования, но было понимание, что ты ведешь дело с настоящим профессионалом, беззаветно любящим гандбол», – рассказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Сергей Шишкарев
logoсборная России жен
logoЕвгений Трефилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»
1вчера, 14:38
Евгений Трефилов: «У меня около 200 голубей. Когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее»
3вчера, 11:37
Трефилов о том, кто сыграет его в кино: «Гармаш или Робак? Я еще слышал про Светлакова. В своей жизни я наделал много глупостей, любому актеру это сложно перенести на экран»
1вчера, 11:19
Главные новости
Евгений Трефилов: «Меня мужья спортсменок «хоронили». Говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец»
21вчера, 15:25
Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»
1вчера, 14:38
Евгений Трефилов: «У меня около 200 голубей. Когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее»
3вчера, 11:37
Трефилов о том, кто сыграет его в кино: «Гармаш или Робак? Я еще слышал про Светлакова. В своей жизни я наделал много глупостей, любому актеру это сложно перенести на экран»
1вчера, 11:19
Евгений Трефилов: «В России медали теперь раздают направо и налево. Я балдею, когда после Кубка страны люди с гордостью говорят: «Мы – вторые-третьи призеры турнира». Что за бред?!»
1вчера, 11:10
Евгений Трефилов хочет вернуться к работе тренером: «Не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Вот в зале я в своей стихии»
12вчера, 11:00
Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола
2 сентября, 12:19
Семерых российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021
3231 августа, 06:46
Суперкубок России по гандболу. ЦСКА обыграл «Зенит»
23 августа, 20:00
Студия Артемия Лебедева разработала новую эмблему для женского клуба ЦСКА по гандболу
6410 августа, 14:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
127 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14