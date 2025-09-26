  • Спортс
Норвежского гандболиста дисквалифицировали на два матча за нападение за болельщика, который его оскорблял

Норвежский гандболист Далинг получил дисквалификацию за нападение на болельщика.

Николас Далинг играет за клуб «Борген». Во время встречи с командой «Фолло», которая проходила 7 сентября, спортсмен поднялся на трибуну и выбил мегафон из рук болельщика соперников. 

Позже гандболист заявил, что неоднократно слышал с трибуны оскорбления в свой адрес. За свое поведение Далинг был дисквалифицирован на два матча.

Дисциплинарный комитет Федерации гандбола Норвегии решил наказать клуб «Фолло», болельщик которого оскорблял Далинга, штрафом в размере 10 тысяч крон (около 850 евро).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
происшествия
logoсборная Норвегии
