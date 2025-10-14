  • Спортс
  • «Японцы предлагали мне контракт на миллион долларов. Я все взвесил и остался в России». Максимов о предложениях работы за рубежом
0

Владимир Максимов рассказал, как отказался от контракта на $1 млн в Японии.

Сегодня, 14 октября, экс-гандболист Максимов отмечает 80-летний юбилей. Он побеждал на Олимпийских играх как игрок (1976) и как тренер (2000), также под его руководством сборная выигрывала два чемпионата мира (1992, 1997).

В частности, Максимов поделился воспоминаниями о том, как раньше получал выгодные предложения по работе за рубежом.

«Прежде всего, все понимают, что я не поеду. Самый большой соблазн был в 1997 году, когда мы со сборной России выиграли чемпионат мира в Японии. Японцы предложили мне трехлетний контракт на миллион долларов, чтобы я работал в Японии. Причем если я не буду успешен, мне бы выплатили весь миллион при разрыве контракта и спокойно отпустили.

Но я понимал, что я не могу оставить тех людей, которых я собрал, начиная проект под названием «Чеховские медведи». Да, я стану миллионером, но принесет ли мне это удовольствие? Я все взвесил и остался», – рассказал Максимов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Максимов
деньги
