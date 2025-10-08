Бобровникова избрана главой комиссии спортсменов ОКР, Далалоян – заместителем

Гандболистка Владлена Бобровникова избрана главой комиссии спортсменов ОКР.

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Владлена Бобровникова избрана главой Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Олимпийская чемпионка Рио и серебряный призер Токио по гандболу получила единогласную поддержку коллег. Ее заместителем стал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Кроме того, комиссия спортсменов ОКР также выдвинула Владлену Бобровникову и Артура Далалояна для приема в члены ОКР на очередном заседании исполкома ОКР в качестве представителей от спортсменов. Это стало возможно благодаря новой редакции устава ОКР, одобренной на Олимпийском собрании в декабре 2024 году. Ранее спортсмены в состав ОКР никогда не входили.

Комиссия спортсменов — важный консультативный орган при ОКР, представляющий интересы действующих и завершивших карьеру атлетов. Ее участники формируют предложения по развитию олимпийского движения, поддержке спортсменов и совершенствованию условий подготовки сборных команд.

Перед заседанием провел встречи со всеми кандидатами, обсудил с ними приоритеты работы Комиссии. Программа и идеи Владлены Бобровниковой направлены на расширение участия спортсменов в управлении спортом и развитии институтов олимпийского сообщества. Поздравляю ее и Артура Далалояна с избранием», – написал Дегтярев.