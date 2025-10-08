Бобровникова избрана главой комиссии спортсменов ОКР, Далалоян – заместителем
Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Владлена Бобровникова избрана главой Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Олимпийская чемпионка Рио и серебряный призер Токио по гандболу получила единогласную поддержку коллег. Ее заместителем стал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.
Кроме того, комиссия спортсменов ОКР также выдвинула Владлену Бобровникову и Артура Далалояна для приема в члены ОКР на очередном заседании исполкома ОКР в качестве представителей от спортсменов. Это стало возможно благодаря новой редакции устава ОКР, одобренной на Олимпийском собрании в декабре 2024 году. Ранее спортсмены в состав ОКР никогда не входили.
Комиссия спортсменов — важный консультативный орган при ОКР, представляющий интересы действующих и завершивших карьеру атлетов. Ее участники формируют предложения по развитию олимпийского движения, поддержке спортсменов и совершенствованию условий подготовки сборных команд.
Перед заседанием провел встречи со всеми кандидатами, обсудил с ними приоритеты работы Комиссии. Программа и идеи Владлены Бобровниковой направлены на расширение участия спортсменов в управлении спортом и развитии институтов олимпийского сообщества. Поздравляю ее и Артура Далалояна с избранием», – написал Дегтярев.