  • Олимпийскому чемпиону Максимову исполнилось 80 лет: «Возрастной планки нет. Я продолжаю писать планы на каждую тренировку»
Олимпийскому чемпиону Максимову исполнилось 80 лет: «Возрастной планки нет. Я продолжаю писать планы на каждую тренировку»

Олимпийский чемпион Владимир Максимов высказался о тренерской карьере в 80 лет.

Сегодня, 14 октября, экс-гандболист Максимов отмечает юбилей. Он побеждал на Олимпийских играх как игрок (1976) и как тренер (2000), а на данный момент является главным тренером клуба «Чеховские медведи».

– А вы считали, сколько уже лет вы в гандболе?

– Наверное, не очень много. Когда был в армии, уже играл в гандбол. Значит, всего больше 50 лет.

– Ничего себе немного! Как вы сохраняете еще задор к спорту, к гандболу?

– Ну как... Вот я тут со своими воспитанниками сегодняшними спорил, дал им упражнения для поднятия веса ногами. А они: «Ой, там тяжело». А вес-то был всего 200 килограммов. А потом я посчитал, что, когда я для себя делаю такое же упражнение, которое они делают за три подхода, я делаю за четыре. И те же 15 тонн.

– Во как!

– Да. Ну и тогда почему это для них много? <...>

– Владимир Салманович, а есть ли у вас предел, когда уже не будете дальше тренировать?

– Нет, здесь возрастной планки нет. Моя задача – сделать так, чтобы, когда я уйду с этого мостика, чтобы те люди, которые придут на этот мостик, продолжили это дело и не развалили. Поэтому надо чемпионат России выиграть и потом думать, какой человек придет и захочет поработать. А пока я продолжаю писать планы на каждую тренировку, индивидуальные причем для каждого игрока. И всегда тренеру нужно думать.

– У вас в юбилей две тренировки. Но дома-то отметите?

– Нет. Дома отметить не получается. Я отмечать буду 18 октября, в выходной. Это будет в воскресенье, хоть там и будет еще утренняя тренировка. Потом вся команда приглашается с женами. Почетные гости приглашаются с женами. И отмечаем.

Я ведь и каждому игроку на день рождения два-три торта покупаю, чтобы после тренировок можно было отдохнуть и с чаем поесть. Покайфовать, так сказать. Но надо помнить, что с меня берут пример. И если будет что-то покрепче чая, то на следующий день тренировки уже не будет. Рыба ведь гниет с головы. И я должен быть примером.

– Вы стали олимпийским чемпионом как игрок и как тренер. Вы – счастливый человек?

– Дай бог не сглазить – считаю, что да. У меня трое детей и трое внуков. Есть главное – работа, которую я люблю и делаю, – рассказал Максимов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
