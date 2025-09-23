Гандболистки команды «Уфа-Алиса» попали в базу «Миротворца»

Женская гандбольная команда «Уфа-Алиса» практически в полном составе внесена в украинскую базу «Миротворец».

Как сообщает РИА Новости, изучив данные базы, это произошло после того, как спортсменки провели зарядку для участников СВО.

Зарядка проходила еще 24 июля, однако данные появились в базе только в сентябре. В настоящее время в ней находятся 12 спортсменок.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.