Гандболистки команды «Уфа-Алиса» попали в базу «Миротворца»
Женская гандбольная команда «Уфа-Алиса» практически в полном составе внесена в украинскую базу «Миротворец».
Как сообщает РИА Новости, изучив данные базы, это произошло после того, как спортсменки провели зарядку для участников СВО.
Зарядка проходила еще 24 июля, однако данные появились в базе только в сентябре. В настоящее время в ней находятся 12 спортсменок.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости