Евгений Трефилов: «У меня около 200 голубей. Когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее»

Евгений Трефилов объяснил, почему содержит около 200 голубей.

– Вы обожаете голубей. Много их у вас?

– Около 200. Еще пару лет назад было меньше. Но тут ведь как у людей. У нас от любви появляются дети, а у голубей – птенцы. Так что количество все время растет.

Спортивные голуби, они же почтовые, – не моя история. У меня выставочные, декоративные. Которые не летают, только перепархивают. С детства нравятся короткоклювые. Причем они все разные – орловские, краснодарские, чайки московские и чайки мичуринские...

– Откуда такая страсть?

– От отца пошло. Раньше в каждом дворе на чердаке жили голуби. А у нас – над крыльцом. Батя плотником был, специально смастерил для них маленький домик. Сейчас-то у меня своя голубятня – после Олимпиады в Рио выстроил.

Тренерская профессия – тяжелая, нервная. Ты постоянно в напряжении. Должна быть отдушина. Кто-то предпочитает охоту или рыбалку. А я – голубей. Смотришь на них – и на сердце теплеет. Усталость как рукой снимает. Если у тебя есть место, где можешь забыть обо всем, переключить мозги, – тогда и здоровье сбережешь, и работать будет легче.

Да и вообще, когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее. У меня же не только голуби, но и три собаки. Двортерьер Яшка, помойный барбос, и две овчарки. Немецкую зовут Борман, восточноевропейскую – Рада.

Была еще Зара, швейцарский зенненхунд. Эту собаку очень любила супруга. То косточку принесет, то погладит. «Немцы» ревновали. В итоге сильно покусали Зару, отбить ее мы не смогли. Через неделю умерла. Жена до сих пор по ней плачет, – рассказал заслуженный тренер России по гандболу Трефилов.

