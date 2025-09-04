  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Евгений Трефилов: «Меня мужья спортсменок «хоронили». Говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец»
21

Евгений Трефилов: «Меня мужья спортсменок «хоронили». Говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец»

Евгений Трефилов признался, что ему угрожали мужья спортсменок.

Сегодня бывшему главному тренеру женской сборной России исполнилось 70 лет. Под руководством Трефилова команда выиграла золото на Олимпиаде-2016 в Рио.

– За что вы просили объяснительные писать?

– И за прогулы, и за плохую работу на тренировке, и за «всякое бывает». Спросите у девчонок, если они захотят, они сами вам всё расскажут.

– Наверняка были же совсем необычные поводы для этих объяснительных?

– Конечно. У меня в молодежке была одна дама, мы с ней поругались на тренировке. А команда тогда жила в гостинице, и в 11 вечера у них был отбой. Ну я же противный, всегда приходил проверять их перед отбоем. Уже время, иду, смотрю, а она по связанным простыням лезет на третий этаж. Я ей говорю: «Ну вообще-то дверь открыта». Она перепугалась, отпустила руки и свалилась на «пятую точку».

– Киношная история.

–  Да-да, все это было. Меня и мужья их «хоронили». Как они говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец». Девочки же приходят домой, начинают жаловаться на меня. А если муж хороший, он обязательно должен заступиться, поговорить со мной, – рассказал Евгений Трефилов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Комсомольская правда
logoЕвгений Трефилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Шишкарев о первой встрече с Трефиловым: «Игроки сборной тогда сказали, что отказываются с ним работать. Но он мне все объяснил»
1вчера, 14:44
Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»
1вчера, 14:38
Евгений Трефилов: «У меня около 200 голубей. Когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее»
3вчера, 11:37
Главные новости
Шишкарев о первой встрече с Трефиловым: «Игроки сборной тогда сказали, что отказываются с ним работать. Но он мне все объяснил»
1вчера, 14:44
Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»
1вчера, 14:38
Евгений Трефилов: «У меня около 200 голубей. Когда человека окружают животные, он становится чуточку добрее»
3вчера, 11:37
Трефилов о том, кто сыграет его в кино: «Гармаш или Робак? Я еще слышал про Светлакова. В своей жизни я наделал много глупостей, любому актеру это сложно перенести на экран»
1вчера, 11:19
Евгений Трефилов: «В России медали теперь раздают направо и налево. Я балдею, когда после Кубка страны люди с гордостью говорят: «Мы – вторые-третьи призеры турнира». Что за бред?!»
1вчера, 11:10
Евгений Трефилов хочет вернуться к работе тренером: «Не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Вот в зале я в своей стихии»
12вчера, 11:00
Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола
2 сентября, 12:19
Семерых российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021
3231 августа, 06:46
Суперкубок России по гандболу. ЦСКА обыграл «Зенит»
23 августа, 20:00
Студия Артемия Лебедева разработала новую эмблему для женского клуба ЦСКА по гандболу
6410 августа, 14:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
127 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14