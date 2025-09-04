Евгений Трефилов: «Меня мужья спортсменок «хоронили». Говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец»

Евгений Трефилов признался, что ему угрожали мужья спортсменок.

Сегодня бывшему главному тренеру женской сборной России исполнилось 70 лет. Под руководством Трефилова команда выиграла золото на Олимпиаде-2016 в Рио.

– За что вы просили объяснительные писать?

– И за прогулы, и за плохую работу на тренировке, и за «всякое бывает». Спросите у девчонок, если они захотят, они сами вам всё расскажут.

– Наверняка были же совсем необычные поводы для этих объяснительных?

– Конечно. У меня в молодежке была одна дама, мы с ней поругались на тренировке. А команда тогда жила в гостинице, и в 11 вечера у них был отбой. Ну я же противный, всегда приходил проверять их перед отбоем. Уже время, иду, смотрю, а она по связанным простыням лезет на третий этаж. Я ей говорю: «Ну вообще-то дверь открыта». Она перепугалась, отпустила руки и свалилась на «пятую точку».

– Киношная история.

– Да-да, все это было. Меня и мужья их «хоронили». Как они говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец». Девочки же приходят домой, начинают жаловаться на меня. А если муж хороший, он обязательно должен заступиться, поговорить со мной, – рассказал Евгений Трефилов .