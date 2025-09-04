  • Спортс
  Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»
Екатерина Ильина: «Все говорили, какой Трефилов громкий, даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый»

Екатерина Ильина рассказала, как работала с Евгением Трефиловым.

Сегодня бывшему тренеру женской сборной России по гандболу исполнилось 70 лет.

– Евгению Васильевичу Трефилову 4 сентября исполняется 70 лет. Именно он впервые вызвал вас в сборную. Как это было?

– Евгений Васильевич — легенда, целая эпоха. Мне тогда было всего 21 год, и когда впервые меня вызвали в сборную, я безумно волновалась. Сердце колотилось, понимала, какая это ответственность. На каждой тренировке нужно было доказывать, что ты достойна быть рядом с лучшими.

Все говорили, какой он громкий, где-то даже деспотичный. Но я быстро поняла: он жесткий, но справедливый. И именно благодаря этой требовательности мы стали командой, которая сумела завоевать золотые медали. Для меня это был шанс всей жизни, о котором я мечтала.

– Как проходила с ним подготовка к Олимпийским играм?

– Подготовка была очень тяжелой: сборы, нагрузки, режим, все на пределе. Евгений Васильевич всегда оставался требовательным, мы очень много трудились. У него особое чутье и на игрока, и на саму игру. Он тренер, который не просто выигрывал турниры, а формировал личности. Да, все проходило в жестком режиме, но мы понимали, ради чего все это. Ради Олимпиады и общей мечты.

– Может быть, есть воспоминание с той Олимпиады, связанное именно с Евгением Васильевичем?

– Таких моментов очень много. После победы нас переполняли эмоции: радость, счастье, осознание, что все, через что мы прошли, было не зря. Мы бежали в раздевалку, потому что Евгений Васильевич сразу ушел туда. Догнали его и все вместе обнимались.

В спорте он всегда жесткий и требовательный, но в жизни совершенно другой человек: добрый, внимательный, всегда готов помочь своим игрокам. Я знаю немало случаев, когда он поддерживал девчонок именно вне площадки.

А тот момент в Рио был особенным. Мы увидели, как он впервые по-настоящему расслабился, улыбнулся и сказал: «Я вас люблю, девчонки, вы у меня самые лучшие!» Это навсегда осталось в памяти.

– Какое его качество вы цените больше всего?

– Трефилов — это настоящий вулкан энергии. Да, он мог быть резким, кричать, но всегда только ради результата. У него невероятное умение зажечь команду, придать уверенности игрокам, донести, что мы обязаны и можем это сделать. Для меня он не просто тренер, а человек, который определил развитие всего гандбола в стране. Его стиль и подход к делу сделали нас чемпионами.

– Помимо спортивных достижений, чему самому важному вы научились у него как у личности?

– Дисциплине и труду. Он всегда повторял, что нужно работать, «пахать», иначе ничего не добьешься. Эта установка осталась со мной на всю жизнь. Строгость к себе, умение преодолевать - когда нет слов «не хочу» или «не могу», а есть понимание, что ты обязан это сделать, несмотря ни на что, – рассказала олимпийская чемпионка Рио-2016 Екатерина Ильина.

