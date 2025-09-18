Гандболистки сборной России проиграли Беларуси в товарищеском матче

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Беларуси во втором товарищеском матче.

Встреча в Минске завершилась со счетом 33:32 в пользу белорусок.

Первая игра команд проходила накануне и закончилась победой россиянок – 32:29.

В 2022 году Международная федерация гандбола (IHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах.