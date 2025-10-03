Даниил Москаленко: «Во Франции узнают, что русский, и сразу думают, что сейчас порвешь их. Стереотипы в основном, думают, что мы еще с медведями на улицах боремся»

Гандболист Москаленко рассказал о стереотипах французов о России.

Даниилу Москаленко 21 год, он родился во Франции, его отец — российский гандболист Эдуард Москаленко, который на несколько лет уезжал во Францию, а сейчас занимается фермерским хозяйством в Тимашевском районе Краснодарского края.

Москаленко-младший сейчас играет за московский ЦСКА.

— Когда ты в первый раз приехал в Москву, чему удивился больше всего?

— Да я словно в будущем в тот момент оказался! Москва на несколько лет опережает многие европейские города. Не скажу что-то конкретное, столица во всем удивила.

— У нас говорят, что Москва не Россия.

— Согласен, тут все деньги. С другими городами даже сравнивать нет смысла. Но мне бы хотелось, чтобы везде в России было так.

— А у французов какие представления о России?

— В основном боятся нас почему-то. Однако некоторые восхищаются и хотят понять нашу культуру.

— Боятся?

— Именно. Узнают, что русский, и сразу думают, что сейчас порвешь их. Стереотипы в основном, думают, что мы еще с медведями на улицах боремся. Вот такое у них представление. Из-за этого они боятся.

— А в нашем представлении французы буйные и агрессивные.

— Смотря где. Мы жили в таком регионе, где французы очень адекватные и хорошие.

— Как можно понять в Европе, что человек из России? Есть какие-то явные признаки?

— Если идет угрюмый парень по улице, то он, скорее всего, русский. Но если без шуток, то русский русского видит издалека либо узнает по-особому русскому акценту, — сказал Москаленко.