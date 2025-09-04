Трефилов о том, кто сыграет его в кино: «Гармаш или Робак? Я еще слышал про Светлакова. В своей жизни я наделал много глупостей, любому актеру это сложно перенести на экран»

Евгений Трефилов объяснил, почему его будет сложно сыграть в кино.

Ранее сообщалось, что о женской сборной России по гандболу, которая под руководством Трефилова выиграла Олимпиаду-2016 в Рио, снимут художественный фильм .

– Скоро начнутся съемки художественного фильма, посвященного победе гандбольной сборной в Рио. Шишкарев говорил, что вас сыграет Сергей Гармаш или Александр Робак. Одобряете?

– Я еще про Сергея Светлакова слышал. Не знаю... Пусть выбирает тот, кто пытается фильм создать. Имею в виду Шишкарева, который все оплачивает, и режиссера. А я здесь седьмая вода на киселе. Скажу одно. В своей жизни я наделал много глупостей, любому актеру это будет сложно перенести на экран.

Сергей Николаевич (Шишкарев) после первой встречи с режиссером попрекнул: «Не успел ты с человеком познакомиться, а уже поругался». Но очень тяжело снять кино о спорте так, чтобы за душу прихватило. Чтобы смотрели запоем. Мне привели в пример баскетбол, «Движение вверх». Я ответил: «Повезло, что в концовке картину разбавили кадрами из олимпийского финала Мюнхена-1972. Без них была бы преснятина».

Вот и фильма о гандболе боюсь. Если в итоге ничего не снимут, точно не расстроюсь, – ответил Трефилов.