Гандболист ЦСКА Москаленко: «В России ставка делается на культуру паса и более хитрый гандбол, а вот во Франции гандбол более скоростной»

Гандболист Москаленко объяснил разницу между российским и французским гандболом.

Даниилу Москаленко 21 год, он родился во Франции, его отец — российский гандболист Эдуард Москаленко, который на несколько лет уезжал во Францию, а сейчас занимается фермерским хозяйством в России.

— Ты в России не так давно, но уже стал обладателем трофея, в чемпионате команда не проигрывает. Когда переходил в ЦСКА, верил, что так и будет?

— Конечно, от таких результатов испытываешь радость и удовлетворение. Это говорит о том, что мы хорошо провели предсезонные сборы и подошли в хорошей форме к Суперкубку и старту чемпионата. К тому же это был мой первый трофей на профессиональном уровне, что удваивает эмоции.

— Как ты оказался в ЦСКА? Наверняка же были предложения от европейских клубов?

— Да, в течение двух последних сезонов в «Шамбери» поступали разные предложения. Были варианты перейти в систему «Лиможа», «Дижона» или «Безансона». Но я не особо рассматривал эти варианты, так как готовился к переходу из дубля в первую команду «Шамбери».

В ЦСКА я оказался случайно, если можно так сказать. Зимой приехал в Москву на две недели во время каникул. Не хотелось терять форму, стал искать, с кем можно побегать, потренироваться, чтобы не выпадать из ритма. Отец мне в этом помог.

Он позвонил главному тренеру ЦСКА Олегу Валерьевичу Ходькову, чтобы узнать, есть ли вариант побегать с ребятами и поддержать физическую форму. В то время у клуба как раз была пауза в играх, так что с ними недельку потренировался и уехал домой во Францию. А весной неожиданно поступил звонок с предложением пополнить ряды армейцев. Я не смог отказать, так как мне и коллектив понравился, и менталитет родной подкупил.

— Быстро влился в коллектив?

— Да, со всеми нашел общий язык — как на поле, так и вне его. Я один из самых молодых в команде, так что все пацаны постарше меня и поопытнее, разумеется. И что особенно радует, ребята лишний раз подойдут, подскажут, как лучше, дадут правильный совет. Мне это помогает прогрессировать.

— Непривычный для тебя гандбол? Можешь рассказать про различия в игре в России и во Франции?

— Два абсолютно разных стиля. В России, как я вижу, ставка делается на культуру паса и более хитрый гандбол, а вот во Франции более скоростной гандбол. Все поставлено на быструю игру, где все 60 минут могут быть качели на полных скоростях. Акцент делается на быстрый центр, чтобы забить, пока защита не успела вернуться. Объясняется это тем, что игроки во Франции не такие мощные, как здесь, в России. Они там более маленькие, худые, но при этом более выносливые, — сказал Москаленко.