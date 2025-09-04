Евгений Трефилов хочет вернуться к работе тренером: «Не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Вот в зале я в своей стихии»

Евгений Трефилов хочет вернуться к тренерской деятельности.

Сегодня заслуженному тренеру России по гандболу исполнилось 70 лет. Под его руководством женская сборная побеждала на Олимпийских играх (2016) и четырежды на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009). В отставку специалист ушел в 2019-м.

– Евгений Васильевич, с каким настроением подходите к юбилею?

– «Мимино» помните? «Хозяин, может быть, этот колор?» С одной стороны, колор у меня уже не тот, что прежде. А с другой – грех жаловаться. Многих товарищей давно нет, а я живой, бодрый, передвигаюсь на своих ногах. Судно из-под меня не выносят...

Правда, к концу лета полмесяца дома провалялся. В Краснодаре жара под 40 градусов – и у меня почти столько же! Ангина! В такую погоду все ведь из холодильника – и вода, и арбуз. Потом в бассейн нырнул, выскочил, ну и продуло. Слег. Дальше еще какая-то гадость прилипла. Но ничего, оклемался. Надеюсь, еще немножко поработаю.

– Почетным президентом «Кубани» и руководителем Федерации гандбола Краснодарского края?

– Нет! Этими должностями сыт по горло. Для меня они сегодня как петля на шее. Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Ждать, когда вызовут, принесут чай с конфетами и скажут: «Евгений Васильевич, вы наше все! Вперед!» Вот в зале я в своей стихии. Поймите, мое место там! В крайнем случае готов в краснодарской академии гандбола шлагбаум на воротах поднимать.

– Сергей Шишкарев, председатель высшего совета Федерации гандбола России, уверяет, что вам нельзя тренировать. Куча медицинских противопоказаний.

– Никто не знает, сколько ему отмерено. Вдруг завтра кирпич на голову упадет? А можно и в кровати умереть. Лечь вечером и не проснуться...

К Шишкареву у меня претензий нет. Он влюблен в гандбол, вкладывает в него средства и душу. После того как в 2019-м я угодил на операционный стол, именно Сергей Николаевич уговорил посачковать. Главное, был абсолютно искренен в своем порыве. Я прислушался.

Но сейчас есть силы и желание вернуться к профессии, которой отдал много-много лет. Мы, тренеры, на ней помешаны. Наверное, кто-то назовет нас полусумасшедшими. Но когда у тебя постоянно по две, а то и по три тренировки в день, тяжело с этой колеи сойти. Посмотрите на Карполя . Ему 87 – а он до сих пор во главе «Уралочки»!

Один из ваших коллег на днях спросил: «Евгений Васильевич, вы бы хотели что-нибудь поменять в своей жизни?» Я сразу вспомнил рассказ Аркадия Гайдара – «Горячий камень». О мальчишке, который полез в колхозный сад за яблоками. Хромой сторож поймал, но не наказал, отпустил с миром.

Вскоре пацан набрел на волшебный камень, возвращающий молодость. Решил в качестве благодарности отдать старенькому сторожу. А тот в тюрьме за революционную деятельность отсидел, в Гражданскую был серьезно ранен, тифом переболел. В общем, хлебнул лиха. Но начинать жизнь с чистого листа не пожелал. Дорожил каждым прожитым днем. Вот и я не стал бы ничего менять. Все, что есть, – все мое, – ответил Трефилов .