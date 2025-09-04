Евгений Трефилов удивлен, что на Кубке России радуются медалям за вторые места.

Сегодня, 4 сентября, заслуженному тренеру РФ по гандболу исполнилось 70 лет. Под его руководством женская сборная побеждала на Олимпийских играх (2016) в Рио и четырежды на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009).

– 20 августа для вас особенный день?

– Вы о нашем финале в Рио? Ну, воспитанницы всегда звонят 20-го, поздравляют. Пятилетие победы на Олимпийских играх мы отмечали. В 2026-м снова круглая дата – десятка. Надеюсь, тоже соберемся, отпразднуем. Хотя у меня давно сухой закон. Завязал после очередной операции. Разве что на Новый год или на день рождения могу поддержать компанию, выпить 50 капель.

Кстати! На прошлой неделе ко мне телевизионщики приезжали, записывали к юбилею интервью. Попросили показать награды. «Уголка славы» у меня никогда не было, храню все в прикроватной тумбочке. Открываю – а медали Рио нет! Либо где-то завалялась, либо какие-то засранцы утащили.

Думаю, вы в курсе, что в гандболе на Олимпийских играх и чемпионатах мира тренерам медали не вручают. На мой взгляд, это несправедливо. У меня и за Рио не было бы, если бы не старый товарищ, Андрей Андреев.

Мы когда-то тренировались в Краснодаре у Валентина Михайловича Шияна, потом Андрей в науку ушел, в 90-е занялся бизнесом. Он и сделал для меня две копии олимпийских медалей, покрыл сусальным золотом. Одну я себе оставил, вторую Шишкареву подарил.

Зато в России медали теперь раздают направо и налево. Я балдею, когда после Кубка страны по гандболу люди с гордостью говорят: «Мы – вторые призеры турнира». Или: «А мы – третьи...» Что за бред?! Это же не чемпионат. В Кубке есть только победитель, остальные – всего-навсего участники, – сказал Трефилов .