Международный товарищеский турнир. Россия обыграла Ирак и вторую команду Беларуси

Российские гандболисты выиграли второй матч подряд на товарищеском турнире.

Мужская сборная России по гандболу обыграла Ирак и вторую команду Беларуси на международном товарищеском турнире в Минске.

Встречи проходят в Минске с 31 октября по 2 ноября. В заключительный день турнира россияне сыграют с основной сборной Беларуси.

Международный товарищеский турнир

Минск, Беларусь

Мужчины

31 октября, пятница

Россия – Ирак – 37:20 (20:10)

Голы России: Ионов – 6 голов, Волхонский, Ерканов, Москаленко, Шельменко – по 4, Ермаков, Осадчий, Тюрин – по 3, Белевцов, Шалабанов – по 2, Аксюков, Царапкин – по 1.

1 ноября, суббота

Россия – Беларусь-2 – 28:27 (9:13)

Голы России: Ермаков – 6, Шельменко – 5, Белевцов, Волхонский, Москаленко – по 3, Аксюков, Ерканов, Ионов, Шалабанов – по 2.

2 ноября, воскресенье

Россия – Беларусь – 14.30 мск

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
