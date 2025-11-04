Максим Михалин: «Хочется верить, что в этом году сборную вернут, но верится с трудом. Думаю, пройдет еще год-два до возвращения»
Российский гандболист Максим Михалин считает, что сборной России будет сложно адаптироваться к игре на международной арене после возвращения.
Сборная России по гандболу отстранена от международных турниров с марта 2022 года. Михалин последние 4 года выступал в чемпионате Венгрии, а сейчас играет за московский ЦСКА.
– Что для тебя значит текущее отстранение сборной России от международных турниров?
– Грустно, сложно. Пик игроков моего возраста совпал с периодом, когда мы не можем участвовать в Олимпиаде. Но справляемся.
– Как думаешь, когда сборную вернут?
– Хочется верить, что в этом году, но, верится с трудом. Думаю, пройдет еще год-два до возвращения.
– Смогут ли наши игроки показать высокий уровень после возвращения?
– Думаю, да. Мы не сильно потеряли в качестве, но адаптироваться будет сложно. Все зависит от того, как быстро вольемся обратно в международный ритм.
– Как принимали вас в Венгрии? Было ли давление из-за национальности?
– Нет, все было очень доброжелательно. Венгрия хорошо относится к России. Никакой агрессии, никаких проблем с документами. Всё просто и спокойно, – сказал Михалин.