  Максим Михалин: «Хочется верить, что в этом году сборную вернут, но верится с трудом. Думаю, пройдет еще год-два до возвращения»
Максим Михалин: «Хочется верить, что в этом году сборную вернут, но верится с трудом. Думаю, пройдет еще год-два до возвращения»

Гандболист Михалин высказался об отстранении сборной РФ от международных стартов.

Российский гандболист Максим Михалин считает, что сборной России будет сложно адаптироваться к игре на международной арене после возвращения. 

Сборная России по гандболу отстранена от международных турниров с марта 2022 года. Михалин последние 4 года выступал в чемпионате Венгрии, а сейчас играет за московский ЦСКА. 

– Что для тебя значит текущее отстранение сборной России от международных турниров?

– Грустно, сложно. Пик игроков моего возраста совпал с периодом, когда мы не можем участвовать в Олимпиаде. Но справляемся.

– Как думаешь, когда сборную вернут?

– Хочется верить, что в этом году, но, верится с трудом. Думаю, пройдет еще год-два до возвращения.

– Смогут ли наши игроки показать высокий уровень после возвращения?

– Думаю, да. Мы не сильно потеряли в качестве, но адаптироваться будет сложно. Все зависит от того, как быстро вольемся обратно в международный ритм.

– Как принимали вас в Венгрии? Было ли давление из-за национальности?

– Нет, все было очень доброжелательно. Венгрия хорошо относится к России. Никакой агрессии, никаких проблем с документами. Всё просто и спокойно, – сказал Михалин.

