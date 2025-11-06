  • Спортс
Сергей Шишкарев: «Намерен вынести для голосования на конгрессе IHF вопрос о возвращении сборных России и Беларуси по гандболу»

Сергей Шишкарев: есть оптимизм по поводу возвращения российских гандболистов.

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев намерен поднять на предстоящем конгрессе Международной федерации гандбола (IHF) вопрос о допуске российских и белорусских команд, которые отстранены от турниров IHF с 2022 года. 

«Вопрос возвращения российского спорта на международную арену выходит на новый уровень.

В самолете, что называется, плечом к плечу с министром спорта и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым провели крайне полезную и эффективную беседу. Обсуждали возвращение российских спортсменов на международную арену. Речь шла о предстоящем исполкоме Международного олимпийского комитета, который пройдет во время зимних Игр в Милане.

Не могу раскрывать все подробности подготовки к предстоящему голосованию, но информация от Михаила Владимировича выглядит достаточно оптимистично. Я очень рад, что впервые вижу такую последовательную, четкую, продуманную и в некоторых вопросах даже жесткую стратегию по защите и продвижению наших интересов. Это именно та консолидированная и наступательная позиция, которая нам сейчас необходима.

Со своей стороны, я рассказал о предстоящем конгрессе Международной федерации гандбола, на который я намерен вынести для голосования всем международным гандбольным сообществом вопрос о возвращении сборных России и Беларуси. Естественно, мы будем делать это вместе с нашими белорусскими друзьями.

На международной арене настало время, как говорится, показать свои истинные лица. Многие европейские руководители федераций неформально общаются крайне по-дружески, в то время как представители Латинской Америки, Азии и Африки поддерживают нас открыто и последовательно, о чем красноречиво свидетельствует недавно успешно проведенный турнир в Минске», – написал Шишкарев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
