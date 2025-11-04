Гандболист ЦСКА Михалин: «Мы с семьей через полгода жизни в Европе поняли, что обязательно вернемся в Россию. Не было полного ощущения своей среды»

Гандболист Михалин рассказал, к чему не смогу привыкнуть в Европе.

Российский гандболист ЦСКА Максим Михалин сравнил уровень чемпионатов России и Венгрии.

– Ты четыре года играл в Венгрии. Как бы сравнил отношение к спорту в России и в Европе?

– Оно разное. В Европе спорт воспринимают больше как работу: выиграл – молодец, проиграл – просто рабочий день не задался. У нас все эмоциональнее. Я стараюсь искать золотую середину. Думаю, сейчас нашел баланс между этими подходами.

– Почему решил вернуться в Россию и именно в ЦСКА?

– Мы с семьей через полгода жизни в Европе поняли, что обязательно вернемся в Россию. Просто вопрос времени. Появилось хорошее предложение от ЦСКА, плюс семейные обстоятельства – все сложилось логично.

– К чему не смогли привыкнуть в Европе?

– Наверное, к ощущению дома. Язык выучили – я владею венгерским процентов на 60, жена хорошо говорит по-английски. Но все равно не было полного ощущения своей среды.

– Как сравнишь уровень чемпионатов России и Венгрии?

– В Венгрии уровень выше у команд вроде «Веспрема» и «Сегеда». Но в целом чемпионаты похожи, если взять остальные команды. Разница, пожалуй, в логистике – в Венгрии все ближе, максимум три часа на автобусе. В России расстояния совсем другие.

– Какие твои задачи в этом сезоне и цели клуба?

– Цель ЦСКА – выиграть чемпионат и кубок. Моя задача – помочь команде достичь своих целей, – сказал Михалин.