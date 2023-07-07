Глава Федерации гандбола России о переносе ЧЕ-2026 в другую страну: «Решение лишено всяческого политического контекста»

Теги чемпионат Европы жен Сергей Шишкарев Политика ФГР EHF Гандбол

В Федерации гандбола России заявили, что перенос ЧЕ-2026 из страны не связан с политикой.

В 2026 году Россия должна была принять женский чемпионат Европы 2026 года. Однако Европейская федерация гандбола (EHF) решила найти альтернативное место проведения турнира.

«Как руководитель скажу, что это прошло в максимально джентльменском формате. Мы были на связи, проводили видеоконференции с руководством европейской федерации.

Насколько может быть соблюдена дипломатическая корректность и толерантность, она была соблюдена. Это действительно совместное решение.

Мы не можем соблюсти технические требования по инспекции, подготовке арен, по тому, как будет организован прием болельщиков. Конкретные требования мы не можем выполнить в моменте.

Тянуть с решением было нельзя. К сожалению, мы решение приняли и согласовали. В данном случае оно лишено всяческого политического контекста», – объяснил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Zzz
Удивительно, но сейчас кто надо скажет, что это происки западных партнёров.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
Ну хоть кто-то адекватный. И оказывается не все такие ужасные русофобы да?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC KARHU
Ответ Alex Zzz
Удивительно, но сейчас кто надо скажет, что это происки западных партнёров.
Нет, скорее скажут, что тут за год до Олимпиады куча технических проблем, но пока Олимпиаду не переносят, а тут переносить решили за 3 года и менее статусный и затратный турнир. Поэтому лично мне странно "тянуть с решением было нельзя" - почему?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Ответ FC KARHU
Нет, скорее скажут, что тут за год до Олимпиады куча технических проблем, но пока Олимпиаду не переносят, а тут переносить решили за 3 года и менее статусный и затратный турнир. Поэтому лично мне странно "тянуть с решением было нельзя" - почему?
да потому что через год-два его бы перенесли уже по политическим причинам
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ Alex Zzz
Удивительно, но сейчас кто надо скажет, что это происки западных партнёров.
трудно найти кошку в темной комнате, особенно если её там нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC KARHU
Ответ yulay
да, потому что Россия исключена из мирового спорта. Например, страны-участницы квалификации могли отказаться участвовать в отборе на этот ЧЕ.
Короче "лишённое всякого политического контекста" решение принято по политической причине. Ну я так и понял)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Ответ FC KARHU
Нет, скорее скажут, что тут за год до Олимпиады куча технических проблем, но пока Олимпиаду не переносят, а тут переносить решили за 3 года и менее статусный и затратный турнир. Поэтому лично мне странно "тянуть с решением было нельзя" - почему?
Олимпиаду так-то в 100 раз сложнее перенести)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC KARHU
Ответ yulay
еще раз, Шишкарев говорит про решение ЕГФ - по его словам, оно не политическое. Да, решения спонсоров и федераций отдельных стран могут и наверняка политически мотивированы. Но речь не о них ведь идет.
То есть из-за политически мотивированных гипотетических отказов спонсоров и федераций принимается решение, которое не имеет политического подтекста? Вам логику в школе преподавали - сами сможете найти ошибку в этой логике, а то я начинаю уже беспокоится за такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий