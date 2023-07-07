Глава Федерации гандбола России о переносе ЧЕ-2026 в другую страну: «Решение лишено всяческого политического контекста»

В Федерации гандбола России заявили, что перенос ЧЕ-2026 из страны не связан с политикой.

В 2026 году Россия должна была принять женский чемпионат Европы 2026 года. Однако Европейская федерация гандбола (EHF) решила найти альтернативное место проведения турнира.

«Как руководитель скажу, что это прошло в максимально джентльменском формате. Мы были на связи, проводили видеоконференции с руководством европейской федерации.

Насколько может быть соблюдена дипломатическая корректность и толерантность, она была соблюдена. Это действительно совместное решение.

Мы не можем соблюсти технические требования по инспекции, подготовке арен, по тому, как будет организован прием болельщиков. Конкретные требования мы не можем выполнить в моменте.

Тянуть с решением было нельзя. К сожалению, мы решение приняли и согласовали. В данном случае оно лишено всяческого политического контекста», – объяснил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.