Евгений Трефилов: «Жалею Бобровниковой держаться и не падать духом. Будем надеяться, что у нее все пройдет и она будет жить долго и счастливо»
Евгений Трефилов пожелал здоровья Владлене Бобровниковой, у которой диагностировали рак.
«Жалею ей держаться и не падать духом. Надо обязательно выздороветь, она молодая, красивая женщина, будем надеяться, что у нее все пройдет и она будет жить долго и счастливо.
Я очень желаю ей здоровья. Болезнь коварная, но надо бороться, надо жить», – сказал Трефилов.
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