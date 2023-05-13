Евгений Трефилов: «Жалею Бобровниковой держаться и не падать духом. Будем надеяться, что у нее все пройдет и она будет жить долго и счастливо»

Теги Ростов-Дон сборная России жен Евгений Трефилов Владлена Бобровникова Здоровье Гандбол

Евгений Трефилов пожелал здоровья Владлене Бобровниковой, у которой диагностировали рак.

«Жалею ей держаться и не падать духом. Надо обязательно выздороветь, она молодая, красивая женщина, будем надеяться, что у нее все пройдет и она будет жить долго и счастливо.

Я очень желаю ей здоровья. Болезнь коварная, но надо бороться, надо жить», – сказал Трефилов.

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2 комментария

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Лев Чернецов
Здоровья олимпийской чемпионке!
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Olga.t
Надо бороться, надо жить!
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