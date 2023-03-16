Анна Вяхирева о выгорании: «Была апатия, хроническая усталость, все время хотелось плакать и ничего не делать. Это длилось года полтора»

Гандболистка Анна Вяхирева рассказала, что испытывала профессиональное выгорание.

– Как это ощущалось?

– Апатия. Состояние очень близкое к депрессивному. Постоянные смены настроения. Хроническая усталость. Все время хотелось плакать и ничего не делать. Отсутствие какой-либо мотивации.

– В какой момент стала замечать это за собой?

– А не было особенного момента. Все копилось. Были внутренние пожелания заняться чем-то еще помимо гандбола. Потому что его стало излишне много. Я устала, и нужен был перерыв, но взять его не получалось. И с того момента все пошло по наклонной.

Плюс был переломный момент в плане друзей. Случилось очень много разочарований. Все начало наваливаться с двух сторон. Мне в принципе не надо особых поводов, чтобы начать переживать, а уж там-то я совсем закопалась.

Выходы на тренировки без мотивации и настроения приводили к микротравмам, что только все усложняло. Все шло вниз, вниз, вниз и дошло до момента, когда дальше было просто невозможно.

– Ты ведь играла в этом состоянии в ?

– Да. Я была в таком состоянии года полтора. Не все в такой острой фазе, но на Олимпиаде были последние капли.

– При этом играла ты все равно очень мощно.

– Я понимала, что нужно. Мне хотелось помочь команде. Это можно назвать скорее силой воли.

Не сказала бы, что у меня тогда были хоть какие-то силы. Просто я хотела закончить это дело. Не брать паузу с бухты-барахты, а поставить какую-никакую точку.

– Сразу после финала ты объявила о перерыве в карьере. Допускала в тот момент, что вообще не вернешься в гандбол?

– Первые мысли были именно такие. Мне было противно. Не хотелось ничего делать. На тот момент я не знала, вернется ли желание, но была готова, что это – все, гандбола в моей жизни больше не будет.

Я знала, что возьму перерыв за год до Олимпиады. Потому что собиралась сделать это еще в 2020-м – когда она и должна была состояться.

– Но играть целый год без настроения и с такими мыслями – это же мучение…

– Примерно так я себя и чувствовала, – сказала Вяхирева в интервью Sports.ru.

«Мне было противно. Вне гандбола я была не особо счастлива». Анна Вяхирева страдала от выгорания, а теперь раскрывает душу