Евгений Трефилов: «Продление рекомендаций Баха следовало ожидать. Единственное, что новое в его словах – он с большим трудом принял эти меры»
Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов.
Бах заявил: «Мы сделали это с очень тяжелым сердцем. <...> К сожалению, в этой уникальной ситуации единственным способом защитить (олимпийскую) миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта».
«А от чего они защищают олимпийское наследие? Если бы я сидел за одним столом с иностранными коллегами, кто‑то покраснел бы рядом со мной, что ли?
Продление рекомендаций Баха следовало ожидать, я думаю, что эти санкции будут продолжаться. Единственное, что новое в словах Баха – с большим трудом принял он эти меры», – отметил Трефилов.
Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
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