Евгений Трефилов: «Продление рекомендаций Баха следовало ожидать. Единственное, что новое в его словах – он с большим трудом принял эти меры»

Заслуженный тренер России по гандболу прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Бах заявил: «Мы сделали это с очень тяжелым сердцем. <...> К сожалению, в этой уникальной ситуации единственным способом защитить (олимпийскую) миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта».

«А от чего они защищают олимпийское наследие? Если бы я сидел за одним столом с иностранными коллегами, кто‑то покраснел бы рядом со мной, что ли?

Продление рекомендаций Баха следовало ожидать, я думаю, что эти санкции будут продолжаться. Единственное, что новое в словах Баха – с большим трудом принял он эти меры», – отметил Трефилов.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов