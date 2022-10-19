Винер о заявлении Баха: «Меня это не касается. У нас все хорошо, проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами БРИКС и ШОС»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Томас Бах сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о продлении санкций против России.

На генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Меня это абсолютно не касается. У нас все хорошо. Мы проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий.

Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», – сказала Винер.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

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