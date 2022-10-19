Винер о заявлении Баха: «Меня это не касается. У нас все хорошо, проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами БРИКС и ШОС»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) о продлении санкций против России.

На генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Меня это абсолютно не касается. У нас все хорошо. Мы проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий.

Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в , – сказала Винер.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»