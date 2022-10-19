Депутат Терюшков о словах Баха: «МОК – один из инструментов политической манипуляции. Единственный правильный выход – создать новые альтернативные движения»

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Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОКТомаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«В риторике Баха ничего не поменялось и не поменяется в принципе. Международный олимпийский комитет – это один из инструментов политической манипуляции.

Стоит лишь посмотреть, в какой юрисдикции зарегистрирован сам МОК и подавляющее большинство международных федераций.

Другие страны‑члены МОК должны понимать, что после России и Беларуси они могут быть следующими в игре коллективного Запада. Россия и Беларусь – лишь прецеденты по манипулированию в большой мировой политике.

Если политика каких‑то стран не будет устраивать Запад, то они окажутся на месте российских и белорусских спортсменов и федераций.

Единственный правильный выход – создать новые альтернативные движения, о которых говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и которые будут придерживаться традиционных принципов олимпийского движения.

На этих принципах сейчас паразитирует Международный олимпийский комитет», – сказал Терюшков.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

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