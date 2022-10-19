Павел Ростовцев: «Позиция Баха ожидаемая. Надеюсь, в ближайшие три-четыре месяца решение об отстранении наших спортсменов может измениться»

Трехкратный чемпион мира по биатлону прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха о продлении санкций против российских спортсменов.

«Позиция Баха ожидаемая. Я прочитал его выдержку из интервью, и это меня запутало.

В одном предложении он говорит, что отстранение недопустимо, что спортсмены, тренеры не виноваты в том, что сегодня происходит. Но в то же время призывает не допускать нас на соревнования. Какой-то логики, аргументов в его выступлениях я особо не увидел.

Но для меня это не стало неожиданностью. Я примерно понимал, что допуск наших спортсменов на зимний сезон будет большим сюрпризом.

Искренне надеюсь, что в ближайшие три-четыре месяца решение об отстранении наших спортсменов может измениться», – сказал Ростовцев.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»