Вяхирева о перерыве в карьере после Токио-2020: «Я была истощена и думала, что уйду насовсем. Но затем поняла, что очень хочу вернуться в гандбол»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Анна Вяхирева рассказала о причинах перерыва в карьере, который был у нее после Олимпиады-2020 в Токио.

– Олимпийское золото (2016 года) – главный успех в вашей карьере?

– Конечно, успех в Рио был серьезным, но на Олимпиада в Токио тоже. Серебро для нас многое значило. Надеюсь, что медалей будет и больше!

Я была психологически и физически истощена (после Игр в Токио Вяхирева объявляла о паузе в карьере – Sports.ru). Больше не могла это выносить.

Думала, что уйду насовсем. И если честно, то еще в 2020 году, но Олимпиаду перенесли, и еще год я продержалась на морально-волевых.

Но затем я возобновила тренировки в январе и поняла, что очень хочу вернуться в гандбол. А в марте снова играла в матчах.

– А что сейчас?

– Сейчас я и правда наслаждаюсь гандболом. Хотя не знаю, как долго я буду играть.

Я много работала с психологом и нашла лучший баланс между гандболом и остальными занятиями в жизни, – сказала Вяхирева в интервью норвежскому изданию VG.