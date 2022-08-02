Пловец Красных: «Мне было бы интересно поработать в федерации, есть определенные идеи. Желание поехать на Олимпиаду, конечно, есть»

Российский пловец Александр Красных высказался о возможном выступлении на Олимпиаде-2024 в Париже, а также о желании поработать в федерации плавания Татарстана.

Красных – серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем. Сообщалось, что нынешний сезон он пропускает из-за проблем со здоровьем.

«Было бы, конечно, интересно выступить в Париже. Мне кажется и опыта хватает, чтобы ехать. И до этого был опыт, но, наверное, после медалей ощущения, что появился опыт, стало больше. И у ребят уже опыта больше. Желание поехать на Олимпиаду, конечно, есть. Получится или нет, это уже второе. Все зависит от организма, от политической ситуации, от того, будет ли получаться.

Они (Олимпиады) были в достаточно сложных условиях. В Токио было ковид, а в Рио были внутренние проблемы. Вероятно, город не был готов. Хотелось бы посмотреть Олимпиаду в стиле Европы», – сказал 27-летний спортсмен.

«Мне, наверно, было бы интересно поработать в федерации, поскольку есть определенные идеи, и не знаю, как на это наша федерация отреагирует, мне кажется в ВФП (Всероссийскую федерацию плавания) лезть рано, да и смысла нет, наверно, никто меня там не ждет.

А вот в нашем регионе, в нашей федерации попробовать интересно», – отметил Красных.