Помощник главного тренера «Виперс Кристиансанд»: «Вяхирева демонстрирует высокий класс и хорошо вписалась в игру команды»

Помощник главного тренера норвежского гандбольного клуба «Виперс Кристиансанд» Эндре Финтланд оценил игру россиянки Анны Вяхиревой.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 перешла в норвежский клуб 30 июня. Контракт с ней рассчитан на один сезон.

В рамках предсезонной подготовки «Виперс» дважды обыграл норвежский клуб «Вольда». В обоих матчах лучшим игроком была признана Вяхирева. снова стала главным игроком матча. Она демонстрирует высокий класс, быстро разобралась в системе нашей игры и хорошо вписалась в игру команды», – сказал Финтланд.